Шесть беспилотников сбито за ночь над четырьмя регионами России
Минувшей ночью Украина попыталась атаковать четыре региона России шестью беспилотниками, они были уничтожены и перехвачены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Три дрона сбиты над Воронежской областью, по одному — над Рязанской, Белгородской и Курской областями.
В ночь на 30 апреля Киев попытался атаковать Крым ракетами ATACMS, они были сбиты в небе над Джанкоем и Симферополем. Глава полуострова Сергей Аксёнов призвал местных жителей проявить особую осторожность и бдительность в связи с тем, что из сбитых снарядов выпали суббоеприпасы. Они выглядят как круглые серые камни и могут сдетонировать, если их коснуться. В республике не исключили возможность повторной атаки и назвали случившееся варварским терроризмом.
ТАСС / Николай Гынгазов