В Крыму заявили, что Киев вновь попробует пробить щит ПВО полуострова с помощью ATACMS

Вооружённые силы Украины могут предпринять новую попытку ударить американскими ракетами ATACMS по территории Крыма. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

"Противник атаковал Крым минувшей ночью, выпустив 12 ракет ATACMS. Их цель — аэродромы. Средствами ПВО ракеты уничтожены. При этом допускаю, что по мере приближения майских праздников, а также инаугурации президента России возможны новые попытки атаковать полуостров", — цитирует парламентария РИА "Новости".