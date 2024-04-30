В Крыму заявили, что Киев вновь попробует пробить щит ПВО полуострова с помощью ATACMS
Депутат Ивлев: ВСУ могут вновь ударить по Крыму ракетами ATACMS
Вооружённые силы Украины могут предпринять новую попытку ударить американскими ракетами ATACMS по территории Крыма. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
"Противник атаковал Крым минувшей ночью, выпустив 12 ракет ATACMS. Их цель — аэродромы. Средствами ПВО ракеты уничтожены. При этом допускаю, что по мере приближения майских праздников, а также инаугурации президента России возможны новые попытки атаковать полуостров", — цитирует парламентария РИА "Новости".
Ивлев объяснил замысел противника: ВСУ надеются пробить барьер над Крымом, который создаёт ПВО, чтобы беспрепятственно атаковать объекты стратегической важности. Эти замыслы Киева необходимо сорвать, подчеркнул он.
Напомним, украинские войска в ночь на 30 апреля попытались нанести удар по Крыму ракетами ATACMS, но они были перехвачены российскими системами ПВО в небе над Джанкоем и Симферополем. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Позже глава республики Сергей Аксёнов призвал местных жителей проявить особую осторожность и бдительность в связи с тем, что из сбитых снарядов выпали суббоеприпасы. Они выглядят как круглые серые камни и могут сдетонировать, если их коснуться.
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