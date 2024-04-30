ВСУ ночью атаковали Крым ракетами ATACMS

Украинские военные в ночь на 30 апреля атаковали ракетами ATACMS Крым, снаряды над Джанкоем и Симферополем перехватила противовоздушная оборона. Об этом проинформировал глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов у себя в Telegram-канале.

А ранее литовский посол в Швеции Линас Линкявичюс сделал намёк на подготовку к удару по Крымскому мосту. Он опубликовал в соцсетях коллаж с мостом и ракетой, добавив, что у тех, кто хочет сделать там фотографию на память, пока ещё остаётся время. На это отреагировал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он предупредил, что литовскому послу придётся пожалеть о сказанном, и отметил, что тот проболтался о планах Запада по поводу атаки на объект.