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30 апреля, 05:09
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ВСУ ночью атаковали Крым ракетами ATACMS

Рогов: ВСУ пытались атаковать Крым ракетами ATACMS в ночь на 30 апреля

Украинские военные в ночь на 30 апреля атаковали ракетами ATACMS Крым, снаряды над Джанкоем и Симферополем перехватила противовоздушная оборона. Об этом проинформировал глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов у себя в Telegram-канале.

"Бандеровцы предприняли попытку нанесения массированного удара по мирному полуострову. Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России. По поступающей информации, наши защитники отработали на отлично", написал Рогов.

По его словам, для атаки ВСУ применили несколько баллистических ракет ATACMS. Рогов напомнил о запрете снимать и выкладывать в Сеть кадры работы систем ПВО.

Слуцкий: Литовский посол "слил" планы Запада ударить по Крымскому мосту
Слуцкий: Литовский посол "слил" планы Запада ударить по Крымскому мосту

А ранее литовский посол в Швеции Линас Линкявичюс сделал намёк на подготовку к удару по Крымскому мосту. Он опубликовал в соцсетях коллаж с мостом и ракетой, добавив, что у тех, кто хочет сделать там фотографию на память, пока ещё остаётся время. На это отреагировал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он предупредил, что литовскому послу придётся пожалеть о сказанном, и отметил, что тот проболтался о планах Запада по поводу атаки на объект.

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Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
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