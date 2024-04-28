Слуцкий: Литовский посол "слил" планы Запада ударить по Крымскому мосту 28 апреля, 10:36 Леонид Слуцкий. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Экс-глава МИД Литвы, литовский посол в Швеции Линас Линкявичюс решил "поиграть" в осведомлённость и случайно раскрыл планы США и ЕС нанести удар по Крымскому мосту. Об этом написал в телеграм-канале глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Своими "упражнениями" в соцсетях этот, с позволения сказать, "дипломат" в русофобском запале, похоже, "слил" планы Вашингтона и Брюсселя на выдачу индульгенции киевским марионеткам для реализации акта государственного терроризма", — говорится в тексте.

Политик напомнил, что США готовятся отправить Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS большой дальности, а ранее получил огласку разговор высокопоставленных офицеров Бундесвера, которые обсуждали поставку немецких ракет Taurus для атак по мосту. Всё это, подчеркнул Слуцкий, подтверждает намерения Запада — и Линкявичюс лишь добавил новых аргументов.

Депутат отметил, что слова литовского посла можно расценить как "подстрекательство межгосударственного масштаба к террористической деятельности". Однако, по словам Слуцкого, Россия не станет молчать в ответ на попытки атаковать Крымский мост.

"А время для фотографий на Крымском мосту, господин посол, будет всегда. Он надёжно защищён!" — заключил политик.

Напомним, посол Литвы в Швеции, экс-глава литовского МИД Линас Линкявичюс намекнул в соцсети X на готовящийся удар по Крымскому мосту. Он написал, что ещё есть время и можно успеть там сфотографироваться на память. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Линкявичюс пожалеет о своих словах, тем более что он сдал с потрохами планы западных союзников.

Авторы Татьяна Миссуми