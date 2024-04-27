Глава ЛДПР Слуцкий представил стратегию развития партии до 2026 года

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий представил стратегию развития партии до 2026 года в рамках Всероссийского партийного слёта "35 лет ЛДПР: перспективы развития", которое прошло в Подмосковье в субботу, 27 апреля.

В Подмосковье прошёл Всероссийский партийный слёт "35 лет ЛДПР: перспективы развития". Видео © Пресс-служба ЛДПР

Среди приоритетов работы партии Слуцкий обозначил преодоление демографического кризиса и развитие человеческого капитала. По словам лидера партии, за 30 лет убыль населения России, по разным оценкам, составила около 30 миллионов человек. Также в ЛДПР будут стремиться повышать качество окружающей среды, преодолевать отсталость в социально-экономическом развитии регионов и избавляться от неравенства граждан.

Вместе с тем председатель партии добавил, что в ЛДПР появится цифровая партийная экосистема. Первую версию пообещали представить к 35-летию организации. Лидер либерал-демократов напомнил, как в июне прошлого года ЛДПР представила первый политический алгоритм "Жириновский", аналогов которому ещё не создали.

"В рамках экосистемы партии мы создадим бесшовную среду, где сами или при помощи партнёров сможем закрывать потребности наших избирателей. Мы привлечём в свою орбиту сообщества, которые стремятся влиять на происходящее, но не могут решить свою проблему, не обладают знаниями и возможностями коммуникации с теми, кто имел схожую проблему. Мы создадим уникальные шансы для наших однопартийцев и тех, кто стремится в партию", — указал Слуцкий.

Леонид Слуцкий на партийном слёте "35 лет ЛДПР: перспективы развития" в Подмосковье. Фото © Пресс-служба ЛДПР

Вместе с тем председатель партии сообщил о создании в политической силе экологического крыла. Политик назвал тему экологии одной из основных в работе ЛДПР до 2026 года, призвав экологические организации и активистов присоединиться к партии. Лидер либерал-демократов также пояснил, что партия в этом направлении будет бороться за сохранение и улучшение качества окружающей среды, а также заниматься экологическим просвещением. Кроме того, должность штатного юриста появится с 1 июня 2024 года во всех региональных отделениях ЛДПР, указал парламентарий.