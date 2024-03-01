Глава ЛДПР Слуцкий предложил отменить транспортный налог в России

Депутаты ЛДПР под предводительством председателя фракции и кандидата от партии на пост президента РФ Леонида Слуцкого предложили Правительству РФ отменить транспортный налог в стране. Он и так оплачивается владельцами транспортных средств при покупке топлива, в акциз которого входит соответствующий платёж, заявил Слуцкий. По его мнению, отмена транспортного налога позволит значительно снизить налоговую нагрузку на россиян. Законопроект направлен кабмину 1 марта 2024 года.

"ЛДПР всегда выступала за отмену транспортного налога. Автовладельцы и так платят акцизы на топливо. Транспортный налог, который рассчитывается исходя из мощности транспортного средства, не учитывает ни стоимость, ни габариты машины, ни её эксплуатацию", — пояснил Слуцкий.

Он напомнил о словах своего предшественника на посту главы ЛДПР Владимира Жириновского, заявлявшего, что налог несправедлив по отношению к автовладельцам, которые используют транспортное средство только несколько раз в году, — пенсионерам, инвалидам и жителям сельской местности. В случае России с её огромными расстояниями машина является не предметом роскоши, а бытовой необходимостью, и отмена налога станет правильным решением в нынешней обстановке, которое позволит существенно сэкономить, отметил политик. Также глава ЛДПР указал на то, что принципы взимания налога несправедливы во многих проявлениях, а кроме того, он не выполняет возложенных на него функций должным образом.