Слуцкий настаивает на принятии законопроекта о честных ценах в магазинах
Лидер ЛДПР Слуцкий настаивает на принятии закона "О честной цене"
Партия ЛДПР требует принять закон "О честной цене". Об этом в своём телеграм-канале написал председатель партии, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, уточнив, что название закона придумали сами люди.
Он обратил внимание на то, что в супермаркетах часто указывают цены за килограмм, тогда как настоящий вес продукта может отличаться от того, что написано. Например, вместо литра молока может оказаться 900 миллилитров, а вместо килограмма сахара — 930 граммов. Слуцкий привёл в пример супермаркет Барнаула, где якобы нашёл несоответствия.
"В прошлом году ЛДПР внесла такой законопроект, но голосами партии власти он был отклонён. ЛДПР неоднократно это проходила. Отклонят, через какое-то время примут. Пусть даже выдадут за свою идею, не страшно, важнее, чтобы людей не обманывали", — написал Слуцкий.
По его словам, в соцсетях уже поддержали инициативу, также есть много обращений от людей. Слуцкий пообещал вносить проект закона столько раз, сколько понадобится для его принятия.
Правда, не все считают этот закон полезным. Ранее эксперт рассказал Life.ru, что россиянам в случае принятия документа пришлось бы заплатить за такое "удобство". Так, магазинам по всей стране пришлось бы переделывать уже напечатанные ценники, потратив множество времени и денег. А уже это, указал специалист, сказалось бы на конечных ценах.
t.me / Слуцкий