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8 февраля, 21:50

Слуцкий настаивает на принятии законопроекта о честных ценах в магазинах

Лидер ЛДПР Слуцкий настаивает на принятии закона "О честной цене"

Партия ЛДПР требует принять закон "О честной цене". Об этом в своём телеграм-канале написал председатель партии, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, уточнив, что название закона придумали сами люди.

Он обратил внимание на то, что в супермаркетах часто указывают цены за килограмм, тогда как настоящий вес продукта может отличаться от того, что написано. Например, вместо литра молока может оказаться 900 миллилитров, а вместо килограмма сахара — 930 граммов. Слуцкий привёл в пример супермаркет Барнаула, где якобы нашёл несоответствия.

"В прошлом году ЛДПР внесла такой законопроект, но голосами партии власти он был отклонён. ЛДПР неоднократно это проходила. Отклонят, через какое-то время примут. Пусть даже выдадут за свою идею, не страшно, важнее, чтобы людей не обманывали", — написал Слуцкий.

По его словам, в соцсетях уже поддержали инициативу, также есть много обращений от людей. Слуцкий пообещал вносить проект закона столько раз, сколько понадобится для его принятия.

Шокированный походом в магазин депутат потребовал указывать "честные цены"
Шокированный походом в магазин депутат потребовал указывать "честные цены"

Правда, не все считают этот закон полезным. Ранее эксперт рассказал Life.ru, что россиянам в случае принятия документа пришлось бы заплатить за такое "удобство". Так, магазинам по всей стране пришлось бы переделывать уже напечатанные ценники, потратив множество времени и денег. А уже это, указал специалист, сказалось бы на конечных ценах.

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t.me / Слуцкий

Анатолий Симоненко
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