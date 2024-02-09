Слуцкий настаивает на принятии законопроекта о честных ценах в магазинах

Партия ЛДПР требует принять закон "О честной цене". Об этом в своём телеграм-канале написал председатель партии, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, уточнив, что название закона придумали сами люди.

Он обратил внимание на то, что в супермаркетах часто указывают цены за килограмм, тогда как настоящий вес продукта может отличаться от того, что написано. Например, вместо литра молока может оказаться 900 миллилитров, а вместо килограмма сахара — 930 граммов. Слуцкий привёл в пример супермаркет Барнаула, где якобы нашёл несоответствия.

"В прошлом году ЛДПР внесла такой законопроект, но голосами партии власти он был отклонён. ЛДПР неоднократно это проходила. Отклонят, через какое-то время примут. Пусть даже выдадут за свою идею, не страшно, важнее, чтобы людей не обманывали", — написал Слуцкий.

По его словам, в соцсетях уже поддержали инициативу, также есть много обращений от людей. Слуцкий пообещал вносить проект закона столько раз, сколько понадобится для его принятия.