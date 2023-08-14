Маркетолог объяснил отказ Минпромторга поддержать закон о "честной цене"

Министерство промышленности и торговли России сделало правильный выбор, отвергнув законопроект о так называемой честной цене, заявил президент Гильдии Маркетологов Игорь Березин. По его словам, в случае принятия документа гражданам пришлось заплатить за такое "удобство".

Так, магазинам по всей России пришлось бы переделывать уже напечатанные ценники, потратив множество времени и денег. А уже это, указал специалист, сказалось бы на конечных ценах.