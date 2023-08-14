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14 августа, 15:10

Маркетолог объяснил отказ Минпромторга поддержать закон о "честной цене"

Маркетолог Березин: Закон о "честной цене" сказался бы на стоимости продуктов

Министерство промышленности и торговли России сделало правильный выбор, отвергнув законопроект о так называемой честной цене, заявил президент Гильдии Маркетологов Игорь Березин. По его словам, в случае принятия документа гражданам пришлось заплатить за такое "удобство".

Так, магазинам по всей России пришлось бы переделывать уже напечатанные ценники, потратив множество времени и денег. А уже это, указал специалист, сказалось бы на конечных ценах.

"Все эти дополнительные расходы естественно лягут в цену этих же самых товаров", — отметил маркетолог в беседе с радио "Комсомольская правда".

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Напомним, законопроект о "честной цене" внёс в Госдуму вице-спикер Борис Чернышов, шокированный масштабами шринкфляции в России. Однако документ не поддержал Минпромторг, сославшись на вышеназванные затраты на перепечатку ценников, а также неактуальность инициативы для, в частности, кофе или жевательной резинки.

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LIFE / Владимир Суворов

Матвей Константинов
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