Маркетолог объяснил отказ Минпромторга поддержать закон о "честной цене"
Маркетолог Березин: Закон о "честной цене" сказался бы на стоимости продуктов
Министерство промышленности и торговли России сделало правильный выбор, отвергнув законопроект о так называемой честной цене, заявил президент Гильдии Маркетологов Игорь Березин. По его словам, в случае принятия документа гражданам пришлось заплатить за такое "удобство".
Так, магазинам по всей России пришлось бы переделывать уже напечатанные ценники, потратив множество времени и денег. А уже это, указал специалист, сказалось бы на конечных ценах.
"Все эти дополнительные расходы естественно лягут в цену этих же самых товаров", — отметил маркетолог в беседе с радио "Комсомольская правда".
Напомним, законопроект о "честной цене" внёс в Госдуму вице-спикер Борис Чернышов, шокированный масштабами шринкфляции в России. Однако документ не поддержал Минпромторг, сославшись на вышеназванные затраты на перепечатку ценников, а также неактуальность инициативы для, в частности, кофе или жевательной резинки.
LIFE / Владимир Суворов