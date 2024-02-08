"Новый поворот в стратегии": Политолог оценил шансы Слуцкого занять второе место на выборах президента

На круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в четверг, 8 февраля, обсуждали, кто займёт второе место на выборах президента России. Проректор РАНХиГС, политолог Андрей Полосин, рассуждая о перспективах либерал-демократов, отметил, что у лидера ЛДПР Леонида Слуцкого избирательная кампания будет довольно интересной. По его мнению, партия к выборам не готовилась, но потом начала формировать "новый поворот в стратегии".

"ЛДПР приступила к формированию ещё одной доли своего электората, при этом сохранив то, что у них существовало. Очевидно, партия к этим выборам не готовилась, она подходила к выборам с пониманием того, что нет определённости участия", — сказал Полосин.

По его словам, появятся тезисы, которые живут в режиме прямого разговора, в том числе разные претензии. За счёт интереса к кампании ЛДПР будет прирастать электорат Слуцкого, считает эксперт.