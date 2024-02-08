Памфилова: В бюллетене на президентских выборах будет четыре кандидата

В избирательном бюллетене на президентских выборах 2024 года будет четыре кандидата. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Закончили рассматривать вопросы о регистрации кандидатов. Сегодня у нас заканчивается определённый цикл, поскольку по итогу нашего сегодняшнего заседания у нас уже полная ясность о том, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата", — сказала она.