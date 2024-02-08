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8 февраля, 10:50

Памфилова: В бюллетене на президентских выборах будет четыре кандидата

В избирательном бюллетене на президентских выборах 2024 года будет четыре кандидата. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Закончили рассматривать вопросы о регистрации кандидатов. Сегодня у нас заканчивается определённый цикл, поскольку по итогу нашего сегодняшнего заседания у нас уже полная ясность о том, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата", — сказала она.

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Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Среди кандидатов — действующий глава государства Владимир Путин, его зарегистрировали 29 января. Кроме того, в бюллетенях будут Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые Люди").

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Матвей Константинов
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