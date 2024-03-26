Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь в России
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы выступил за отмену моратория на смертную казнь в отношении террористов. По его словам, для боевиков, устроивших нападение на людей в "Крокусе", сегодня не может быть иной меры наказания, кроме как смертная казнь.
"Украинский след с каждым днём становится всё более отчётливым. В этой трагедии <…> видели, как эти отморозки убегали в сторону Украины. Сегодня мы должны сказать отчётливо, мораторий на смертную казнь, который приняли в 1996 году в связи вступлением в Совет Европы, должен быть прерван", — приводит РИА "Новости" слова парламентария.
Вместе с тем Слуцкий призвал ужесточить наказание за призывы к терроризму. В частности, вместо штрафов он предложил ввести тюремное заключение.
Напомним, по последним данным, жертвами теракта, произошедшего 22 марта в "Крокус сити холле", стали 139 человек. Ещё 182 человека пострадали. 24 марта в стране был объявлен общенациональный траур. В этот же вечер были арестованы все четыре террориста, хладнокровно расстреливавшие людей. 25 марта стало известно о трёх пособниках убийц — отце и двух сыновьях, продавших боевикам машину, на которой они уезжали из "Крокуса". Их тоже арестовали. После трагедии в обществе снова зазвучали призывы вернуть смертную казнь, но в Госдуме призвали к осторожности из-за споров о казни для убийц из "Крокуса". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предупредил о злоупотреблениях при снятии моратория на смертную казнь.
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