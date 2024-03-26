Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь в России

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы выступил за отмену моратория на смертную казнь в отношении террористов. По его словам, для боевиков, устроивших нападение на людей в "Крокусе", сегодня не может быть иной меры наказания, кроме как смертная казнь.

"Украинский след с каждым днём становится всё более отчётливым. В этой трагедии <…> видели, как эти отморозки убегали в сторону Украины. Сегодня мы должны сказать отчётливо, мораторий на смертную казнь, который приняли в 1996 году в связи вступлением в Совет Европы, должен быть прерван", — приводит РИА "Новости" слова парламентария.