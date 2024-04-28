Полянский пригрозил послу Литвы, намекнувшему на скорый удар по Крымскому мосту
Посол Литвы в Швеции Линкявичюс намекнул на скорый удар по Крымскому мосту
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский и посол Литвы в Швеции, экс-глава литовского МИД Линас Линкявичюс. Обложка © Коллаж Life.ru / Telegram / Постпредство России при ООН / Shutterstock / FOTODOM
Посол Литвы в Швеции, экс-глава литовского МИД Линас Линкявичюс вновь позволил себе угрозы в адрес России. На своей странице в соцсети X он намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту.
"Если у кого-то ещё не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, ещё есть время", — написал политик, сопроводив пост снимками Крымского моста и ракеты.
На громкое заявление Линкявичюса отреагировал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он напомнил литовцу о скандальном посте министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, опубликованном в 2022 году, после аварии на "Северных потоках". Тогда польский политик опубликовал снимок с места ЧП и написал: "Спасибо, США". За что он благодарил Штаты, неизвестно, однако позднее неоднозначную запись он всё-таки удалил. По мнению Полянского, вскоре посол Литвы пожалеет о своём высказывании.
"Похоже, печально известный твит Радослава Сикорского о диверсии на "Северном потоке", который он позже трусливо удалил, вдохновляет раболепных прибалтийских американских болонок. Сейчас они бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит Судный день и они пожалеют обо всех подобных оплошностях", — предупредил Полянский.
Что касается Линкявичюса, то он и ранее позволял себе угрозы в адрес России. Например, недавно он заявил, что после вступления Швеции в НАТО Балтийское море стало "внутренним" для альянса. В этой связи он пригрозил, что в случае столкновения России и военного блока Калининград будет "нейтрализован" первым. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Линкявичюсу, что он не имеет полномочий угрожать Калининграду.