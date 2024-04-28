Полянский пригрозил послу Литвы, намекнувшему на скорый удар по Крымскому мосту

Посол Литвы в Швеции, экс-глава литовского МИД Линас Линкявичюс вновь позволил себе угрозы в адрес России. На своей странице в соцсети X он намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту.

"Если у кого-то ещё не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, ещё есть время", — написал политик, сопроводив пост снимками Крымского моста и ракеты.

На громкое заявление Линкявичюса отреагировал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он напомнил литовцу о скандальном посте министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, опубликованном в 2022 году, после аварии на "Северных потоках". Тогда польский политик опубликовал снимок с места ЧП и написал: "Спасибо, США". За что он благодарил Штаты, неизвестно, однако позднее неоднозначную запись он всё-таки удалил. По мнению Полянского, вскоре посол Литвы пожалеет о своём высказывании.

"Похоже, печально известный твит Радослава Сикорского о диверсии на "Северном потоке", который он позже трусливо удалил, вдохновляет раболепных прибалтийских американских болонок. Сейчас они бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит Судный день и они пожалеют обо всех подобных оплошностях", — предупредил Полянский.