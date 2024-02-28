Захарова указала послу Литвы на его место после угроз "нейтрализовать" Калининград

Посол Литвы в Швеции и бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс не имеет полномочий угрожать "нейтрализовать" Калининград, но его слова являются элементом информационной войны в поддержку киевского режима, заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ни конкретно этот человек, ни кто-либо, занимающий аналогичную позицию, не компетентен и не обладает соответствующими полномочиями, <…> чтобы делать подобные заявления. Опять же – элемент информационной войны, элемент пиара, хайпа. Я думаю, что, скорее всего, первое. Являясь послом, он точно не уполномочен своим государством на что-либо подобное. <…> Но, видимо, такая была поставлена задача", – объяснила дипломат.

Представитель МИД считает, что слова Линкявичюса нужны ради "многоголосицы", которая призвана морально, психологически воодушевить и поддержать киевский режим. Страны Балтии хотят послать Украине сигнал о том, что на мерены широким фронтом, вместе с президентом Франции Эмманюлем Макроном будут стоять на защите интересов Владимира Зеленского. Подобные заявления, как заметила Захарова, в большей степени носят "карикатурный характер". Несмотря на этом, на подконтрольной киевскому режиму территории они разлетаются как горячие пирожки, заключила она.