Мини-бомбы из сбитых ракет ATACMS рассыпались в Крыму, жителей просят их не трогать

Жителей и гостей Крыма призвали быть осторожными из-за несдетонировавших суббоеприпасов от украинских ракет ATACMS, которые сбили над полуостровом сегодня ночью. Глава республики Сергей Аксёнов опубликовал фото напоминающей камень мини-бомбы в Симферопольском районе и предупредил, что их нельзя трогать из-за опасности взрыва.

"Симферопольский район (село Донское, окрестности). После сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. При обнаружении данного боеприпаса – не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД", – обратился к крымчанам и приезжим руководитель региона.