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30 апреля, 09:42

Мини-бомбы из сбитых ракет ATACMS рассыпались в Крыму, жителей просят их не трогать

Жителей и гостей Крыма предупредили о суббоеприпасах от сбитых ракет ATACMS

Несдетонировавший суббоеприпас от ракеты ATACMS. Фото © Телеграм / Аксёнов Z 82

Несдетонировавший суббоеприпас от ракеты ATACMS. Фото © Телеграм / Аксёнов Z 82

Жителей и гостей Крыма призвали быть осторожными из-за несдетонировавших суббоеприпасов от украинских ракет ATACMS, которые сбили над полуостровом сегодня ночью. Глава республики Сергей Аксёнов опубликовал фото напоминающей камень мини-бомбы в Симферопольском районе и предупредил, что их нельзя трогать из-за опасности взрыва.

"Симферопольский район (село Донское, окрестности). После сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. При обнаружении данного боеприпаса – не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД", – обратился к крымчанам и приезжим руководитель региона.

Как уже сообщал Life.ru, украинские военные в ночь на 30 апреля атаковали Крым американскими ракетами ATACMS, снаряды над Джанкоем и Симферополем перехватила противовоздушная оборона. Пострадавших и повреждений к настоящему моменту нет.

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Андрей Бражников
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