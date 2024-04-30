Мини-бомбы из сбитых ракет ATACMS рассыпались в Крыму, жителей просят их не трогать
Жителей и гостей Крыма предупредили о суббоеприпасах от сбитых ракет ATACMS
Несдетонировавший суббоеприпас от ракеты ATACMS. Фото © Телеграм / Аксёнов Z 82
Жителей и гостей Крыма призвали быть осторожными из-за несдетонировавших суббоеприпасов от украинских ракет ATACMS, которые сбили над полуостровом сегодня ночью. Глава республики Сергей Аксёнов опубликовал фото напоминающей камень мини-бомбы в Симферопольском районе и предупредил, что их нельзя трогать из-за опасности взрыва.
"Симферопольский район (село Донское, окрестности). После сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. При обнаружении данного боеприпаса – не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД", – обратился к крымчанам и приезжим руководитель региона.
Как уже сообщал Life.ru, украинские военные в ночь на 30 апреля атаковали Крым американскими ракетами ATACMS, снаряды над Джанкоем и Симферополем перехватила противовоздушная оборона. Пострадавших и повреждений к настоящему моменту нет.