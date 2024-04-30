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30 апреля, 19:41

В Крыму назвали терроризмом атаки ВСУ ракетами ATACMS по полуострову

Константинов назвал атаку ВСУ по Крыму ракетами ATACMS терроризмом

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал обстрел полуострова украинской армией американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS "проявлением самых варварских форм терроризма".

"Киевский режим окончательно деградировал до состояния террористической банды. Атака на мирный Крым проявление самых варварских форм терроризма. Они делают то, что могут и считают нужным: бьют ракетами куда захотят, ни на что не оглядываясь", — возмутился Константинов в беседе с РИА "Новости".

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В Крыму заявили, что Киев вновь попробует пробить щит ПВО полуострова с помощью ATACMS

Напомним, минувшей ночью ВСУ атаковали Крым ракетами ATACMS, снаряды над Джанкоем и Симферополем перехватила противовоздушная оборона. Власти полуострова предупредили гостей и жителей о мини-бомбах, которые выбрасывают эти ракеты в землю. Неразорвавшийся суббоеприпас по виду напоминает небольшой камень примечательной круглой формы, к которому ни в коем случае нельзя прикасаться.

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Владимир Озеров
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