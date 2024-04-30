В Крыму назвали терроризмом атаки ВСУ ракетами ATACMS по полуострову
Константинов назвал атаку ВСУ по Крыму ракетами ATACMS терроризмом
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал обстрел полуострова украинской армией американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS "проявлением самых варварских форм терроризма".
"Киевский режим окончательно деградировал до состояния террористической банды. Атака на мирный Крым — проявление самых варварских форм терроризма. Они делают то, что могут и считают нужным: бьют ракетами куда захотят, ни на что не оглядываясь", — возмутился Константинов в беседе с РИА "Новости".
Напомним, минувшей ночью ВСУ атаковали Крым ракетами ATACMS, снаряды над Джанкоем и Симферополем перехватила противовоздушная оборона. Власти полуострова предупредили гостей и жителей о мини-бомбах, которые выбрасывают эти ракеты в землю. Неразорвавшийся суббоеприпас по виду напоминает небольшой камень примечательной круглой формы, к которому ни в коем случае нельзя прикасаться.