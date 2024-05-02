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1 мая, 21:00

Курский посёлок Поныри полностью обесточен после атаки украинского БПЛА

Губернатор Старовойт: Курский посёлок Поныри обесточен после атаки ВСУ

Посёлок Поныри Курской области полностью обесточен после атаки украинского дрона. По словам губернатора региона Романа Старовойта, там повреждена линия электропередачи (ЛЭП).

"В результате атаки украинского БПЛА в посёлке Поныри повреждена линия электропередачи, в населённом пункте нет света. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения", — сообщил глава региона.

Силы ПВО Курской области приведены в готовность для отражения вероятной атаки БПЛА
Силы ПВО Курской области приведены в готовность для отражения вероятной атаки БПЛА

Ранее украинский беспилотник самолётного типа был сбит над Стародубским районом Брянской области. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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