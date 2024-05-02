Курский посёлок Поныри полностью обесточен после атаки украинского БПЛА

Посёлок Поныри Курской области полностью обесточен после атаки украинского дрона. По словам губернатора региона Романа Старовойта, там повреждена линия электропередачи (ЛЭП).

"В результате атаки украинского БПЛА в посёлке Поныри повреждена линия электропередачи, в населённом пункте нет света. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения", — сообщил глава региона.