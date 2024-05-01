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1 мая, 20:53

Украинский беспилотник сбит в Брянской области

Губернатор Богомаз: Дрон ВСУ уничтожен в Брянской области, пострадавших нет

Украинский беспилотник самолётного типа сбит над Стародубским районом Брянской области. Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, в результате происшествия никто не пострадал.

"Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", — написал Богомаз в телеграм-канале и добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Ещё два БПЛА сбиты над Севским районом Брянской области
Ещё два БПЛА сбиты над Севским районом Брянской области

Ранее над Брянской областью силами противовоздушной обороны было уничтожено шесть украинских беспилотников. В результате происшествия никто не пострадал.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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