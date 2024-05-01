Украинский беспилотник сбит в Брянской области

Украинский беспилотник самолётного типа сбит над Стародубским районом Брянской области. Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, в результате происшествия никто не пострадал.

"Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", — написал Богомаз в телеграм-канале и добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.