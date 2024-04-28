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Регион
27 апреля, 21:59

Ещё два БПЛА сбиты над Севским районом Брянской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё два дрона ВСУ над Севским районом Брянской области. Об этом в телеграм-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

"Ещё два вражеских БПЛА самолётного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Севским районом. Пострадавших и разрушений нет", — сообщил Богомаз и добавил, что экстренные службы работают на месте происшествия.

Над Брянской областью сбито шесть беспилотников
Над Брянской областью сбито шесть беспилотников

Напомним, что об уничтожении первого за ночь беспилотника над территорией Брянской области губернатор региона Александр Богомаз сообщал ранее. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Позднее в Минобороны сообщили, что над регионом силами ПВО было сбито три украинских дрона. Спустя время появилась информация, что средства ПВО ликвидировали ещё два БПЛА.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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