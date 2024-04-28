Ещё два БПЛА сбиты над Севским районом Брянской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё два дрона ВСУ над Севским районом Брянской области. Об этом в телеграм-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

"Ещё два вражеских БПЛА самолётного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Севским районом. Пострадавших и разрушений нет", — сообщил Богомаз и добавил, что экстренные службы работают на месте происшествия.