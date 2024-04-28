Ещё два БПЛА сбиты над Севским районом Брянской области
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё два дрона ВСУ над Севским районом Брянской области. Об этом в телеграм-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.
"Ещё два вражеских БПЛА самолётного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Севским районом. Пострадавших и разрушений нет", — сообщил Богомаз и добавил, что экстренные службы работают на месте происшествия.
Напомним, что об уничтожении первого за ночь беспилотника над территорией Брянской области губернатор региона Александр Богомаз сообщал ранее. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Позднее в Минобороны сообщили, что над регионом силами ПВО было сбито три украинских дрона. Спустя время появилась информация, что средства ПВО ликвидировали ещё два БПЛА.
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