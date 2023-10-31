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31 октября, 10:34

Депутата Саралиева наградили знаком "За заслуги в развитии парламентаризма"

Первого заместителя председателя Комитета Госдумы по международным делам, депутата от "Единой России" Шамсаила Саралиева наградили почётным знаком "За заслуги в развитии парламентаризма".

Шамсаил Саралиев со знаком "За заслуги в развитии парламентаризма". Фото © Предоставлено Лайфу

Шамсаил Саралиев со знаком "За заслуги в развитии парламентаризма". Фото © Предоставлено Лайфу

Как следует из выписки к распоряжению, он удостоился награды за развитие законодательства и парламентаризма в РФ. Решение было принято 30 октября.

Госдума наградит "деда-Рэмбо" за нокаут похитителя телефона у ребёнка в Щёлкове

Госдума наградит "деда-Рэмбо" за нокаут похитителя телефона у ребёнка в Щёлкове

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил заслуженного артиста страны Николая Баскова орденом Почёта. Он удостоился награды за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

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Марат Абулхатин / ТАСС

Матвей Константинов
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