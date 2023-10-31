Депутата Саралиева наградили знаком "За заслуги в развитии парламентаризма"
Первого заместителя председателя Комитета Госдумы по международным делам, депутата от "Единой России" Шамсаила Саралиева наградили почётным знаком "За заслуги в развитии парламентаризма".
Шамсаил Саралиев со знаком "За заслуги в развитии парламентаризма". Фото © Предоставлено Лайфу
Как следует из выписки к распоряжению, он удостоился награды за развитие законодательства и парламентаризма в РФ. Решение было принято 30 октября.
Ранее президент РФ Владимир Путин наградил заслуженного артиста страны Николая Баскова орденом Почёта. Он удостоился награды за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Марат Абулхатин / ТАСС