Мечты юных посетителей выставки-форума "Россия" отправят на МКС

Самые сокровенные желания маленьких посетителей Международной выставки-форума "Россия" будут отправлены на Международную космическую станцию в специальной капсуле. Акция "Капсула мечт" организована дирекцией выставки "Россия" совместно с Роскосмосом и "Движением первых".

Церемония закрытия Международного фестиваля детства и юности "Фестиваль Движения первых". Фото © Фотохост-агентство РИА "Новости" / Михаил Воскресенский

Выставка "Россия". Шествие мечтателей. Фото © Фотохост-агентство РИА "Новости" / Анатолий Медведь

По словам заместителя гендиректора выставки "Россия" Анастасии Звягиной, детские мечты смогут пополнять капсулу до 8 июня в павильоне № 1 "Первые в России — стране возможностей". Сбор ведётся ещё с 4 ноября, а пожеланий набралось уже более пяти тысяч.

Шествие мечтателей. Видео © Telegram / "Россия. Поехали!"

"Мечтайте! Помните, что даже самый маленький шаг может перевернуть жизнь. Мы будем собирать ваши желания до 8 июля, и потом они отправятся в космос, чтобы быть ближе к звёздам и свету. Они обязательно сбудутся, но для этого нужно немного потрудиться", — сказала юным гостям выставки Анастасия Звягина.