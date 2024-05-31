В Петербурге открылась выставка, подобная "России" на ВДНХ в Москве
Мультимедийная выставка-путешествие "Мой Петербург" открылась в музейно-выставочном центре "Россия — моя история". Местные уже окрестили её филиалом экспозиции Северной столицы, представленной на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", город на Неве стал первым регионом в стране, который открыл выставку собственных достижений.
В Петербурге открылась выставка, подобная "России" на ВДНХ в Москве. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
"Это наша история, история нашего города, мы её вспомним и заглянем в будущее XXI века — это большой мегаполис, который развивается вместе с президентом и нашей страной", — отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов, выступая на церемонии открытия.
Внутри выставки находятся 10 тематических залов, которые создали при помощи музеев, предприятий города и архивной службы. В них посетители смогут узнать, например, о единственном в мире атомном ледокольном флоте, о создании первого в мире уличного электрического фонаря, первого в стране детского сада и других начинаниях.
Напомним, в Москве с ноября 2023 года проходит международная выставка-форум "Россия". Мероприятие посетили уже более 14 миллионов гостей. Они могут познакомиться с более чем 130 экспозициями, которые представляют в том числе 89 регионов нашей необъятной страны. Кстати, Владимир Путин ранее поручил продлить выставку до середины лета: она будет открыта до 8 июля.
Telegram / a_beglov