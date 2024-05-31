Мультимедийная выставка-путешествие "Мой Петербург" открылась в музейно-выставочном центре "Россия — моя история". Местные уже окрестили её филиалом экспозиции Северной столицы, представленной на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", город на Неве стал первым регионом в стране, который открыл выставку собственных достижений.

В Петербурге открылась выставка, подобная "России" на ВДНХ в Москве. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Это наша история, история нашего города, мы её вспомним и заглянем в будущее XXI века — это большой мегаполис, который развивается вместе с президентом и нашей страной", — отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов, выступая на церемонии открытия.









