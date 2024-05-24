14-миллионным гостем выставки "Россия" стал 8-летний мальчик с Камчатки

Проходящая на ВДНХ выставка-форум "Россия" 24 мая встретила 14-миллионного гостя — восьмилетнего Кирилла Старова из Камчатского края. Мероприятие он посетил с родителями — Дмитрием и Ларисой Старовыми.

Награждение 14-миллионного посетителя выставки "Россия". Видео © Пресс-служба выставки "Россия" / Сергей Баранов

Мальчика поздравили в Доме полимеров, где представлены экспонаты компании "Сибур". В качестве подарка Кирилл получил сертификат на путешествие в Тобольск для всей семьи. Город является туристической и индустриальной столицей Сибири, в нём представлены самые удивительные предметы истории и культуры, а ещё он доступен для туристов, ведь недавно там построили аэропорт. Каждый год в туристических целях Тобольск посещают более миллиона гостей.

"Мы первый раз на выставке. Каждый год мы проезжаем через Москву и именно в этот раз решили посетить её", — рассказал победитель.