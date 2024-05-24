14-миллионным гостем выставки "Россия" стал 8-летний мальчик с Камчатки
Выставку "Россия" на ВДНХ посетил 14-миллионный гость
Восьмилетний Кирилл Старов из Камчатского края. Обложка © Пресс-служба выставки "Россия" / Сергей Баранов
Проходящая на ВДНХ выставка-форум "Россия" 24 мая встретила 14-миллионного гостя — восьмилетнего Кирилла Старова из Камчатского края. Мероприятие он посетил с родителями — Дмитрием и Ларисой Старовыми.
Награждение 14-миллионного посетителя выставки "Россия". Видео © Пресс-служба выставки "Россия" / Сергей Баранов
Мальчика поздравили в Доме полимеров, где представлены экспонаты компании "Сибур". В качестве подарка Кирилл получил сертификат на путешествие в Тобольск для всей семьи. Город является туристической и индустриальной столицей Сибири, в нём представлены самые удивительные предметы истории и культуры, а ещё он доступен для туристов, ведь недавно там построили аэропорт. Каждый год в туристических целях Тобольск посещают более миллиона гостей.
"Мы первый раз на выставке. Каждый год мы проезжаем через Москву и именно в этот раз решили посетить её", — рассказал победитель.
А его мама поделилась, что они были очень удивлены, узнав, что стали юбилейными посетителями. Лариса добавила, что смотрит на будущую поездку с большим оптимизмом: надеется узнать что-то новое и получить яркие впечатления.
Ранее Life.ru рассказывал, что 13-миллионным гостем выставки "Россия" стала Татьяна Ясюкович из Сургута. В Москву она приехала в компании своей семьи: дочери Анастасии Ясюкович и двумя внуками — 16-летним Владиславом и трёхлетней Сашей. Кстати, изначально открывшаяся на ВДНХ 4 ноября выставка-форум должна была проработать лишь до апреля, но президент РФ Владимир Путин предложил продлить её и на летний период. Глава государства посещал форум уже четыре раза.