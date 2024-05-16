Отметка в 13 млн пройдена: Юбилейной гостьей выставки "Россия" стала пенсионерка из Сургута

Юбилейным, 13-миллионным посетителем выставки-форума "Россия" оказалась гостья из Сургута Татьяна Ясюкович. Она приехала на ВДНХ со своей семьей: дочерью Анастасией Ясюкович и внуками —16-летним Владиславом и трёхлетней малышкой Сашей.

Выставка "Россия" на ВДНХ приняла 13-миллионного посетителя. Видео © Life.ru

"Я живу в Сургуте, нахожусь на заслуженном отдыхе и очень часто приезжаю в Москву, поскольку здесь живёт семья одной из моих дочерей, двое прекрасных внуков. И когда я приезжаю, то стараюсь посетить что-нибудь интересное, и потому так и получилось, что я на выставке уже в третий раз", — рассказала пенсионерка.

Подарком для Татьяны Ясюкович и её семьи станет путешествие в Кировскую область. В программе — посещение фабрики больших матрёшек и музея знаменитых художников — братьев Васнецовых, экскурсия в Космоцентр, лучший в России музей шоколада и планетарий. Также запланировано посещение сыроварни, а ещё — вотчины Воеводы Вятского, где юбилейная гостья выставки побывает на экскурсии в конном дворе воеводы и прокатится на лошадях.

А совсем недавно международную выставку-форум "Россия" в Москве посетил 12-миллионный гость. Им стала Ксения Юшкова из Ивановской области. Ей вручили от дирекции выставки "Россия" и Правительства Тульской области сертификат на семейное путешествие "Открой Тульскую область" по знаковым местам региона. Поездка рассчитана на два дня и будет насыщена интересной программой.