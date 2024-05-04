Выставку-форум "Россия" посетило 12 миллионов человек 4 мая, 13:55 Семья Юшковых из Ивановской области. Обложка © Сергей Баранов / Пресс-служба выставки "Россия"

Международную выставку-форум "Россия" в Москве посетил 12-миллионный гость, рассказали организаторы. Им стала Ксения Юшкова из Ивановской области. Она приехала на мероприятие вместе с мужем Павлом и двумя маленькими детьми. Семью поздравили на стенде Тульской области.

Семья Юшковых из Ивановской области. Видео © Пресс-служба выставки "Россия"

"Мы испытываем сильные эмоции от такого сюрприза — мы даже не думали о таком", — поделилась Ксения.

Ей вручили от дирекции выставки "Россия" и Правительства Тульской области сертификат на семейное путешествие "Открой Тульскую область" по знаковым местам региона. Поездка рассчитана на два дня и будет насыщена интересной программой.

Награждение семьи Юшковых. Фото © Сергей Баранов / Пресс-служба выставки "Россия"

"У нас сегодня важное событие — выставку посетили 12 миллионов человек. Спасибо огромное нашим надёжным партнёрам, Тульской области, за то, что предоставили подарок", — отметила гендиректор мероприятия Наталья Виртуозова.

Ранее сообщалось, что 11-миллионный посетитель выставки "Россия" получил специальный приз — сертификат на поездку в город Томск. Юбилейным гостем стала Ольга Лутова из Орла, которая приехала в столицу вместе с мужем Анатолием и двумя дочерьми — восьмилетней Валерией и 15-летней Софией.

Авторы Татьяна Миссуми