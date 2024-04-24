Более 200 тыс. человек посетили "Аллею славы" школьников на выставке "Россия"

Более 200 тысяч человек посетили "Аллею славы" российских школьников на международной выставке-форуме "Россия". Речь идёт об экспозиции, посвященной победам юных россиян на международных олимпиадах. Сегодня на "Аллее славы" представлено свыше ста оригинальных наград, которые ребята-эрудиты со всех уголков нашей страны завоевали на олимпиадах по физике и химии, математике и биологии, информатике и географии, астрономии и астрофизике, а также по естественным наукам среди юниоров. По словам организаторов выставки, всего за последние 20 лет школьники из России завоевали на международных олимпиадах 859 медалей, и 468 из них — высшей пробы.

Экспозиция о достижениях юных эрудитов была открыта Российским обществом "Знание" при поддержке Министерства просвещения в павильоне № 57 "Россия — моя история" на ВДНХ.

"На протяжении двух месяцев награды ребят каждый день видели более трёх тысяч человек. Уверен, что эти достижения вызывают не только гордость, но и доказывают, что наша страна создаёт все условия и возможности для того, чтобы каждый мог реализовать в жизнь даже самые смелые мечты", — прокомментировал успехи российских юниоров первый заместитель гендиректора Российского общества "Знание" Дмитрий Рыбальченко.