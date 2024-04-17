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17 апреля, 02:48

Школьникам предложили вручать до 3 млн рублей за победу в международных олимпиадах

В России предложили поощрять школьников, которые становятся победителями международных научных олимпиад. Соответствующее обращение в адрес главы Министерства просвещения РФ Сергея Кравцова направил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, передаёт RT.

Ветров привёл в пример результаты прошлогодней олимпиады по математике в Японии, где ребята завоевали пять золотых и одну серебряную медаль. По его словам, этот триумф наглядно показывает несгибаемую волю к победе у школьников из России, а также иллюстрирует противодействие несправедливой дискриминации всего, что связано с нашей страной.

"В текущих условиях прошу вас оценить возможность внедрения государственной системы поощрения школьников, занимающих призовые места на международных научных олимпиадах", — говорится в обращении на имя министра.

Председатель ассоциации предложил награждать учеников за завоёванные медали денежными средствами в размере от одного до трёх миллионов рублей, которые они могли бы использовать после достижения совершеннолетия. Также инициатива предусматривает вручение бесплатных жилищных сертификатов.

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Ранее Life.ru писал о старте Всероссийской олимпиады "Лица Сферума – 2024". Она проводится при поддержке Министерства просвещения РФ уже в четвёртый раз и в этом году продлится до 17 мая.

Обложка ©

Pixabay / Tho-Ge

Алексей Соловьёв
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