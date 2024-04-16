В российских школах появятся гольф, хоккей на траве и городки

Руководству российских школ разрешили самостоятельно принимать решение о включении гольфа, хоккея на траве, городков или иных программ для дополнительных занятий по физкультуре. Соответствующее распоряжение Минпросвещения РФ было опубликовано на портале правовых актов.

"Решение о выборе того или иного модуля для дополнительных и внеурочных занятий принимает сама школа, исходя из возможностей, имеющегося инвентаря, интереса школьников и их родителей", — рассказали в министерстве.

Там заметили, что в общегосударственной программе предмета "Физическая культура" содержатся обязательные и вариативные модули, что позволяет обеспечить гибкий подход к преподаванию. Например, занятия лыжным спортом будут проводиться только в тех регионах, где выпадает достаточное количество снега для их проведения. Альтернативу может составить углублённое изучение других дисциплин: "Лёгкая атлетика", "Гимнастика", "Плавание" и "Спортивные игры".

Представители министерства сообщили, что обучение в рамках деятельности школьных кружков и секций со следующего года будет включать факультативные занятия в рамках предмета "Физическая культура" по дисциплинам: "Биатлон", "Дзюдо", "Скалолазание", "Городошный спорт" (городки), "Хоккей на траве", "Гольф", "Перетягивание каната", "Танцевальный спорт" и другие.

"Традиционно знания по многим учебным предметам школьники могут подкрепить и углубить с помощью программ дополнительного образования, и физкультура здесь не исключение. Эти программы по необходимости актуализируются и расширяются", — подытожили в министерстве.