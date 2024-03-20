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20 марта, 16:30

Церемония поднятия флага и исполнения гимна станет обязательной во всех школах России

Минпросвещения: Поднятие флага и исполнение гимна будут обязательными для школ

Церемония поднятия флага и исполнения гимна станет обязательной для всех школ в России. Об этом говорится в официальном ответе Минпросвещения на запрос главы Комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой.

"Соответствующие изменения [будут внесены] в федеральную рабочую программу воспитания, являющуюся частью федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования", — приводит ТАСС письмо замглавы Минпросвещения Татьяны Васильевой.

Накануне депутаты Госдумы в окончательном третьем чтении приняли законопроект, обязывающий с 1 сентября 2024 года все образовательные учреждения — детские сады, школы, колледжи, техникумы и вузы — вывешивать флаг России. Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, отныне он должен будет находиться там постоянно.

Ранее президент России Владимир Путин назвал востребованным участие бойцов СВО в патриотическом воспитании молодёжи. Глава государства отметил, что это чрезвычайно важная задача.

Кириенко: Инициативу исполнения гимна и поднятия флага в школах поддержали 83% граждан
Кириенко: Инициативу исполнения гимна и поднятия флага в школах поддержали 83% граждан
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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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