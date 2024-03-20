Церемония поднятия флага и исполнения гимна станет обязательной во всех школах России

Церемония поднятия флага и исполнения гимна станет обязательной для всех школ в России. Об этом говорится в официальном ответе Минпросвещения на запрос главы Комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой.

"Соответствующие изменения [будут внесены] в федеральную рабочую программу воспитания, являющуюся частью федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования", — приводит ТАСС письмо замглавы Минпросвещения Татьяны Васильевой.

Накануне депутаты Госдумы в окончательном третьем чтении приняли законопроект, обязывающий с 1 сентября 2024 года все образовательные учреждения — детские сады, школы, колледжи, техникумы и вузы — вывешивать флаг России. Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, отныне он должен будет находиться там постоянно.