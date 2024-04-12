Минпросвещения РФ увеличило число часов на изучение истории в школах до 476

Министерство просвещения РФ увеличило количество часов на изучение истории в школах до 476. Об этом говорится в приказе на официальном портале правовой информации. Изменения ждут российских школьников уже с 1 сентября 2025 года.

Раньше ученики изучали историю 340 часов. Теперь же в 5–8 классах школьники будут посвящать этому предмету по три часа в неделю, а в 9 классе — по два.