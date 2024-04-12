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12 апреля, 14:17

Минпросвещения РФ увеличило число часов на изучение истории в школах до 476

Министерство просвещения РФ увеличило количество часов на изучение истории в школах до 476. Об этом говорится в приказе на официальном портале правовой информации. Изменения ждут российских школьников уже с 1 сентября 2025 года.

Раньше ученики изучали историю 340 часов. Теперь же в 5–8 классах школьники будут посвящать этому предмету по три часа в неделю, а в 9 классе — по два.

В Минпросвещения сообщили об изменениях на уроках труда
В Минпросвещения сообщили об изменениях на уроках труда

Ранее в Минпросвещения РФ разработали проект приказа, согласно которому уроки по обществознанию исключат из программы с шестого по восьмой классы. Останется только один урок в неделю для учащихся девятых классов.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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