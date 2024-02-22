В Минпросвещения РФ предложили убрать обществознание из программы 6–8-х классов

В Министерстве просвещения РФ разработали проект приказа, согласно которому уроки обществознания будут исключены из программы для классов с шестого по восьмой. Останется только один урок в неделю для учащихся девятых классов. Это следует из документа, размещённого на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.

"В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается в девятом классе, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 34 часа: по одному часу в неделю при 34 учебных неделях", — сказано в приказе.

Как следует из пояснительной записки к проекту, в случае утверждения приказа норма вступит в действие с 1 сентября 2025 года. Сейчас, согласно федеральной рабочей программе по обществознанию, на него в шестых-девятых классах отводится 136 часов — по одному в неделю.