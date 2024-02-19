У российских математиков может появиться профессиональный праздник
Минпросвещения предложило установить 1 декабря День математика
Министерство просвещения предложило установить 1 декабря День математика. Соответствующий проект постановления Правительства РФ опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.
"Правительство Российской Федерации постановляет: установить профессиональный праздник — День математика и отмечать его 1 декабря", — говорится в документе.
К слову, на данный момент День математика отмечается 1 апреля, однако данный праздник носит неформальный характер и не имеет официального статуса. Кроме того, 14 марта отмечается Международный день математики, установленный ЮНЕСКО.
Ранее в России предложили установить другой праздник — День многодетных семей. С соответствующим предложением выступила депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Отмечать праздник предлагается 23 января.
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