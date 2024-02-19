У российских математиков может появиться профессиональный праздник

"Правительство Российской Федерации постановляет: установить профессиональный праздник — День математика и отмечать его 1 декабря", — говорится в документе.

К слову, на данный момент День математика отмечается 1 апреля, однако данный праздник носит неформальный характер и не имеет официального статуса. Кроме того, 14 марта отмечается Международный день математики, установленный ЮНЕСКО.