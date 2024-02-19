Всемирный день китов, день памяти Егора Летова, Вукол-телятник: Праздники и приметы 19 февраля Сегодня, 19 февраля 2024 года, в России отмечаются два профессиональных праздника. Один из них посвящён военным музыкантам, второй — представителям науки. Также на эту дату приходится день памяти выдающегося российского музыканта. 18 февраля, 21:01 19 февраля отмечается Всемирный день китов. Обложка © Shutterstock

Всемирный день китов

19 февраля в России и других странах отмечается праздник, посвящённый прекрасным и таким уязвимым животным — на эту дату приходится Всемирный день защиты морских млекопитающих (International Marine Mammal Protection Day), или Всемирный день кита. Это международный неофициальный экологический праздник.

Учреждён в 1986 году Международной китобойной комиссией (IWC).

Отмечается ежегодно 19 февраля, дата не смещается.

К нему обычно приурочены экологические акции.

Запрет на ловлю китов был введён полвека назад, после 200 лет беспощадного их истребления. Пик их уничтожения пришёлся на рубеж XVIII и XIX веков, когда этих благородных животных добывали ради жира, который использовался для освещения домов в качестве топлива, а также ради мяса.

Запрет на китобойный промысел действует и поныне. Он означает, что во всём мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены. Исключение было сделано для Японии: она получила квоту на убийство нескольких сотен китов в год в научных целях. Впрочем, мораторий на вылов тоже не является абсолютной защитой: в некоторых странах коренному населению позволяют вылавливать морских млекопитающих, так как это считается частью натурального хозяйства. Также немало китов, дельфинов гибнет из-за загрязнения Мирового океана. Внимание на всё это и призван обратить Всемирный день защиты морских млекопитающих.

В России этот праздник отмечается с 2002 года. Он для нашей страны имеет особое значение, поскольку в морях России обитает несколько десятков видов китов, дельфинов и тюленей, многие из них находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу.

День орнитолога

19 февраля отмечается День орнитолога. Фото © Shutterstock

Ещё один имеющий отношение к экологии праздник отмечается в России 19 февраля. Речь о Дне орнитолога. Рассказываем о нём. Это российский профессиональный праздник.

Официально не утверждён.

Ежегодно отмечается 19 февраля, по календарю не смещается.

Приурочен к дате создания орнитологического общества при АН СССР.

Орнитологи — это люди, которые изучают жизнь птиц. Термин "орнитология" с греческого так и переводится — "наука о птицах". Появился он ещё в XVI веке благодаря итальянскому учёному-натуралисту Улиссе Альдрованди.

Российские орнитологи отмечают свой профессиональный праздник 19 февраля, поскольку в этот день в 1983 году было создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии наук СССР. В 1992 году его в честь основателя русской орнитологии академика Михаила Мензбира переименовали в Мензбировское орнитологическое общество. Орнитологи трудятся в том числе в заповедниках, научных лабораториях, институтах, ветеринарных клиниках.

Также в нашей стране действует Союз охраны птиц России, цель которого — сохранение видового разнообразия и численности пернатых. Птицы составляют самую большую группу среди позвоночных, занесённых в Красную книгу России, — их там упомянуто 127 видов. Большинство из них, 122 вида, обитает на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

В День орнитолога проводятся различные экологические и просветительские акции. С ним тесно связаны и другие даты, посвящённые миру птиц. Это в том числе Международный день птиц (1 апреля), Всемирный день перелётных птиц (отмечают дважды в год — в октябре и мае) и другие.

День Военно-оркестровой службы ВС РФ

19 сентября отмечается День Военно-оркестровой службы ВС РФ. Фото © Shutterstock

19 февраля в России свой праздник отмечают военные музыканты: на эту дату приходится День Военно-оркестровой службы Вооружённых сил РФ. Рассказываем о нём. Это неофициальный ведомственный профессиональный праздник.

Отмечается ежегодно 19 февраля, по календарю не смещается.

Приурочен к дате создания такой службы в Российской империи.

У Военно-оркестровой службы Вооружённых сил России есть два профессиональных праздника. Первый, который приходится на 14 января, был официально учреждён в 2021 году. Тот год стал юбилейным для отечественных военных музыкантов — ровно 100 лет назад, 14 января 1921 года, были введены в действие Положение и Штат бюро военных духовых оркестров Красной армии и Военно-морского флота при Агитпросветотделе ПУРа, то есть официально была введена такая служба в вооружённых силах.

Второй праздник военные музыканты отмечают 19 февраля. Дело в том, что в этот день в 1711 году Пётр I подписал указ, в частности предписывающий иметь в каждом пехотном полку оркестры "в составе одного гобоиста-иностранца, восьми гобоистов-русских", а также 16 барабанщиков для сигнальной службы. То есть это дата возникновения Военно-оркестровой службы в России.

Впрочем, военные оркестры появились в России, конечно же, куда раньше. Ещё много веков назад было очевидно, что музыка способна влиять на духовный настрой воинов. Военные музыканты не только задают ритм и темп, но и создают определённую эмоциональную атмосферу, способствующую активизации многих волевых качеств. Истоки Военно-оркестровой службы в России восходят к рубежу X–XI веков, когда в княжеских дружинах стали применяться музыкальные инструменты для подачи команд и сигналов. Одно из наиболее ранних упоминаний о подобном использовании труб содержится в "Повести временных лет".

Сейчас структура Военно-оркестровой службы включает в себя органы управления, специальные учебные заведения, оркестры различных уровней, начиная с Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ и заканчивая оркестрами воинских частей флотов, армий и т.д. Служба задействуется при выполнении воинских ритуалов (торжественных и траурных), проведении общественных и культурно-массовых мероприятий, для участия в концертах, культурно-просветительской работе.

День памяти Егора Летова

19 сентября отмечается день памяти Егора Летова. Фото © ТАСС / Михаил Фомичев

19 февраля в России отмечается день памяти Егора Летова — основателя и лидера музыкальной группы "Гражданская оборона". Памятный день приурочен к дате смерти музыканта — 19 февраля 2008 года. Он скончался в 43 года от остановки сердца.

За свою более чем 20-летнюю музыкальную карьеру в составе "Гражданской обороны" и смежных проектах Егор Летов (настоящее имя — Игорь Летов) выпустил около 30 альбомов. Последний из них увидел свет в 2007 году.

Летов считается основоположником русского панк-рока, его называли одной из главных фигур "сибирского андерграунда". В январе 2024 года зампред комитета ГД по защите семьи Виталий Милонов обратился в Минкультуры с предложением учредить государственную премию имени Егора Летова для исполнителей патриотических песен.

День памяти преподобного Вукола Смирнского

19 февраля Русская православная церковь чтит память Вукола Смирнского, который жил в I — начале II века. О жизни его известно немного, причём версии есть разные. Согласно одной из них преподобный Вукол был учеником святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, им же был поставлен на пост первого епископа Смирнской церкви в Малой Азии. Он обратил ко Христу множество язычников, защищал паству от тьмы ересей. Согласно преданию, у гроба святителя Вукола выросло миртовое дерево, которое исцеляло больных.

Приметы 19 февраля

Вукол-телятник

В народе этот день называли "Вукол-телятник". Связано это с тем, что на конец зимы приходился отёл коров. Рождение телёнка было большим событием для семьи крестьянина. Из молока в этот день готовили кашу, которая считалась обладающей по-настоящему магическими свойствами. А незамужние девушки и холостые парни в этот день молились Вуколу о семейном счастье, веря, что святой непременно поможет найти вторую половину.

Считалось, что на Вукола лучше не давать в долг и не занимать, иначе можно остаться без достатка. Да и в целом было принято в этот день отказываться от важных, судьбоносных решений — велика вероятность ошибиться. Нельзя было в день Вукола выносить мусор, чтобы не выгнать из своей жизни все радостные события.

Погодные приметы 19 февраля

Мороз — к тёплой весне и жаркому лету.

Золотистая заря — к продолжительной хорошей погоде.

Птицы садятся на верхушки деревьев — к потеплению.

Мыши стали вылезать из норок — погода испортится.

Именины 19 февраля

19 февраля может отмечать именины российский актёр Александр Семчев. Фото © ТАСС / Андрей Гордеев

Сегодня, 19 февраля, именины могут отмечать: Александр

Анатолий

Арсений

Василий

Дмитрий

Иван

Максим

Мария

Юлиан.

Авторы Вадим Андреев