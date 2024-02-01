Выходные и праздничные дни в феврале 2024: Как будут отдыхать в России?
Выходные и праздничные дни в феврале 2024 года: когда отдыхаем в самом коротком месяце в году и ждут ли нас длинные выходные, подробнее читайте на Life.ru.
В Роструде напомнили, что в конце февраля у граждан России ожидается сокращённая рабочая неделя благодаря празднику День защитника Отечества.
Давайте же разберёмся, когда у россиян будет возможность отдохнуть в феврале.
Производственный календарь на февраль – 2024
Производственный календарь — полезный инструмент для бухгалтеров и кадровых специалистов. Он содержит данные о числе рабочих, выходных и праздничных дней, а также о норме рабочего времени в 2024 году.
Календарь на февраль 2024 года, где отмечены выходные и праздничные дни. Инфографика © Роструд
- В феврале наша страна отмечает День защитника Отечества, 23 Февраля, который выпадает на пятницу и будет выходным днём.
- С учётом последующих выходных при пятидневной рабочей неделе россияне будут отдыхать три дня: 23, 24 и 25 февраля.
- 22 февраля является предпраздничным, поэтому его продолжительность сокращается на один час.
- Россияне на пятидневке будут отдыхать 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24 и 25 февраля с учётом всех выходных и праздничных дней.
Итого: из 29 календарных дней в феврале високосного 2024 года будет всего 20 рабочих дней, причём один из них (предпраздничный четверг, 22-е февраля) — сокращённый.
Февраль 2024 года принесёт россиянам солидный "праздничный заряд": 9 выходных и праздничных дней при 20 рабочих. Во-первых, 2024 год — високосный, а значит, в феврале на один день больше, чем обычно, 29 вместо 28. Во-вторых, расписание государственных праздников сложилось удачно с точки зрения длинного отдыха. Так, после Дня защитника Отечества, отмечаемого 23 Февраля, следует сразу два выходных — 24 и 25 февраля. Получается трёхдневный отдых.
Юрист Илья Русяев
Какие праздники будут отмечаться в феврале
Февраль, как и почти любой другой месяц, богат на праздники, но самых известных два: День святого Валентина (14 февраля) и День защитника Отечества (23 Февраля). И, разумеется, только последний предоставляет большому числу россиян право не идти на работу.
Также в феврале не забудьте поздравить с профессиональным праздником следующих специалистов:
- 8 февраля — День российской науки
- 9 февраля — Международный день стоматолога
- 10 февраля — День дипломатического работника
- 14 февраля — День компьютерщика
- 21 февраля — Всемирный день экскурсовода.
Почему мы отдыхаем 23 Февраля?
День защитника Отечества был учреждён ещё в 1993 году специальным постановлением Президиума Верховного Совета РФ. А вот статус нерабочего этот праздничный день получил в 2001 году в соответствии со статьёй 112 Трудового кодекса РФ. С 1995 года у этого праздника появилось ещё одно название — День воинской славы России в соответствии с федеральным законом № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России".
На основании этой законодательной базы мы отдыхаем 23 Февраля, а в 2024 году — ещё и 24 и 25 февраля, так как эти даты выпадают на субботу и воскресенье.
День защитника Отечества в парке "Патриот" в Подмосковье. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Кто будет отдыхать 23 Февраля
Как отдыхаем в феврале и сколько, вроде бы выяснили, но кому вообще положен выходной?
Выходной 23 Февраля получат работники пятидневной рабочей недели. А вот сотрудникам, занятым в непрерывном производстве, коммунальных службах, медицине, торговле, спасательной службе, водителям общественного транспорта и некоторым другим специалистам придётся работать в том числе во время февральских праздников.
Как оплатят работу в праздничные дни?
По словам управляющего партнёра компании "Илюмжинов, Русяев и партнёры", юриста Ильи Русяева, 22 февраля считается обычным рабочим днём перед праздником. За работу в этот день полагается стандартная оплата. А вот за труд в сам праздник - 23 февраля - работодатель обязан заплатить в двойном размере или предоставить оплачиваемый отгул. Такой же подход к оплате действует в отношении специалистов, работающих в командировках в праздничные и выходные дни.
Куда сходить в февральские праздники
В Москве 23 февраля традиционно проходят торжественные и праздничные мероприятия. Но что же запланировано в столице на этот день в 2024 году?
Праздничная афиша Москвы
Экспозиция Музея военной формы на улице Большой Никитской. Фото © Агентство "Москва" / Василий Кузьмичёнок
- В Музее Победы, который находится на площади Победы, 3, запланировано проведение специальной программы в честь Дня защитника Отечества 23 Февраля 2024 года. Более подробные сведения о мероприятии будут объявлены позже, ближе к дате.
- 23 февраля в Музее военной формы в Москве будет отмечаться День защитника Отечества. В этот день музей предлагает посетителям разные мероприятия: экскурсии, квесты, мастер-классы и концерты. Подробности программы будут объявлены позже.
- В "Крокус сити холле", состоится концерт группы "Любэ", посвящённый их 35-летнему юбилею, который пройдёт 22-го и 23 февраля 2024 года.
- В Соборной палате Москвы 23 февраля 2024 года состоится выступление пианиста Ивана Бессонова. Соборная палата, которая была восстановлена в 2015 году и теперь является историческим Московским епархиальным домом, будет использоваться для уникального музыкального события. Концерт будет незабываемым, а место проведения сможет вместить около 400 зрителей.
А что в Санкт-Петербурге?
Экспозиция Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Фото © Artillery-museum.ru
- В Российской национальной библиотеке на площади Островского 23 февраля можно будет посетить выставку "По законам военного времени: прокуратура Ленинграда в годы блокады". В городе-фронте работа прокуратуры приобрела особое значение. Несмотря на чудовищные условия жизни и труда ленинградцев, голод, отсутствие света и тепла, Ленинград продолжал бороться прежде всего благодаря сохранению в городе порядка, оплотом которого были прокуроры. Именно работники прокуратуры, наравне со всеми испытывая тяготы блокадной жизни, пресекали нарушения законности, в том числе в сфере распределения продуктов, обеспечения льгот для семей военнослужащих, соблюдения прав детей и инвалидов.
- Праздничный день — прекрасная возможность посетить выставку "Помним! К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", которая пройдёт в Корпусе Бенуа. Эта уникальная по масштабу и жанровому разнообразию экспозиция посвящена подвигу героических защитников и жителей Ленинграда в годы блокады. В состав выставки входит более 200 произведений живописи, графики, скульптуры, многие из которых были созданы в осаждённом Ленинграде и демонстрируются впервые.
- В День защитника Отечества свою экспозицию предлагает посетить Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. Гости увидят архивные документы, свидетельствующие об истории развития Русской армии, ратных подвигах защитников Отечества.
- В экспозиции Российского государственного музея Арктики и Антарктики тоже есть чем порадовать защитников Отечества в праздничный день. Здесь можно узнать о значительных событиях в Арктике, в том числе о первом в мире арктическом линейном ледоколе "Ермак" (1899–1901 гг.), деятельности Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана (1910–1915 гг.), походе на ледоколе "Красин" для спасения участников итальянской экспедиции на дирижабле "Италия" (1928 г.), работе первых дрейфующих станций "Северный полюс" и первых советских антарктических экспедиций.