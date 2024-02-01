Выходные и праздничные дни в феврале 2024: Как будут отдыхать в России?

Выходные и праздничные дни в феврале 2024 года: когда отдыхаем в самом коротком месяце в году и ждут ли нас длинные выходные, подробнее читайте на Life.ru.

Производственный календарь на февраль – 2024

Производственный календарь — полезный инструмент для бухгалтеров и кадровых специалистов. Он содержит данные о числе рабочих, выходных и праздничных дней, а также о норме рабочего времени в 2024 году.

Итого: из 29 календарных дней в феврале високосного 2024 года будет всего 20 рабочих дней, причём один из них (предпраздничный четверг, 22-е февраля) — сокращённый.

Февраль 2024 года принесёт россиянам солидный "праздничный заряд": 9 выходных и праздничных дней при 20 рабочих. Во-первых, 2024 год — високосный, а значит, в феврале на один день больше, чем обычно, 29 вместо 28. Во-вторых, расписание государственных праздников сложилось удачно с точки зрения длинного отдыха. Так, после Дня защитника Отечества, отмечаемого 23 Февраля, следует сразу два выходных — 24 и 25 февраля. Получается трёхдневный отдых.

Какие праздники будут отмечаться в феврале

Февраль, как и почти любой другой месяц, богат на праздники, но самых известных два: День святого Валентина (14 февраля) и День защитника Отечества (23 Февраля). И, разумеется, только последний предоставляет большому числу россиян право не идти на работу.

Почему мы отдыхаем 23 Февраля?

День защитника Отечества был учреждён ещё в 1993 году специальным постановлением Президиума Верховного Совета РФ. А вот статус нерабочего этот праздничный день получил в 2001 году в соответствии со статьёй 112 Трудового кодекса РФ. С 1995 года у этого праздника появилось ещё одно название — День воинской славы России в соответствии с федеральным законом № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России".