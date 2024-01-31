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31 января, 13:51

В Минпросвещения сообщили об изменениях на уроках труда

Минпросвещения: Труд в школах включит в себя пять обязательных модулей

Пять обязательных модулей и три по выбору включит в себя урок труда, который вернётся в российские школы 1 сентября. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)" на уровне основного общего образования имеет модульную структуру, состоящую из инвариантных модулей (обязательных для изучения), вариативных модулей (по выбору)", — говорится в сообщении.

Там отметили, что в число обязательных модулей войдут: "Производство и технологии", "Технологии обработки пищевых продуктов", "Компьютерная графика. Черчение", "Робототехника", "3-D моделирование, прототипирование, макетирование". К модулям по выбору относятся: "Автоматизированные системы", "Животноводство", "Растениеводство".

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А ранее в Госдуме предложили ввести уроки по изучению патриотических песен. Там отметили, что такие занятия привьют школьникам чувство любви к Родине и направят их взгляды в правильное русло.

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Александра Мышляева
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