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3 апреля, 13:30

Стартовала Всероссийская олимпиада "Лица Сферума" для учеников и педагогов

В среду, 3 апреля, стартовала Всероссийская олимпиада "Лица Сферума – 2024". Одноимённая платформа пригласила поучаствовать в проекте всех школьников и их учителей.

Олимпиада, которая проводится при поддержке Министерства просвещения России уже в четвёртый раз, в этом году продлится до 17 мая. Для участия нужно собрать команду из 10–30 человек во главе с педагогом. Затем конкурсантам необходимо создать в "Сферуме" канал или выбрать уже существующий, чтобы размещать там ответы на задания. Они будут появляться каждый день: для педагогов — в канале "Легко сказать", для учеников — в "Своём атмосферуме". Также требуется заполнить анкету команды, выбрав подходящее направление.

Все участники получат цифровые стикерпаки и электронные сертификаты, а победители — полезную технику и другие подарки. Капитаны лучших команд смогут отправиться в Центр знаний "Машук" на стратегическую сессию активных пользователей "Сферума". Там они обменяются опытом по использованию цифровых инструментов в образовании.

Напомним, компания VK запустила "Сферум" в сентябре 2022 года. Это учебный профиль в VK-мессенджере, который позволяет всем участникам образовательного процесса общаться и обмениваться учебной информацией.

Студенческая олимпиада по нейрохирургии стартовала в Петербурге
Студенческая олимпиада по нейрохирургии стартовала в Петербурге
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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