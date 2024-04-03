Стартовала Всероссийская олимпиада "Лица Сферума" для учеников и педагогов

Олимпиада, которая проводится при поддержке Министерства просвещения России уже в четвёртый раз, в этом году продлится до 17 мая. Для участия нужно собрать команду из 10–30 человек во главе с педагогом. Затем конкурсантам необходимо создать в "Сферуме" канал или выбрать уже существующий, чтобы размещать там ответы на задания. Они будут появляться каждый день: для педагогов — в канале "Легко сказать", для учеников — в "Своём атмосферуме". Также требуется заполнить анкету команды, выбрав подходящее направление.