Студенческая олимпиада по нейрохирургии стартовала в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика Павлова (ПСПбГМУ). Это соревнование 14 сильнейших команд из разных городов России, а также ближнего зарубежья. Для Северной столицы это уникальный опыт, так как подобные соревнования здесь проводятся впервые.

Студенческая олимпиада по нейрохирургии стартовала в Петербурге. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", на первом этапе состязаний студенты решали различные клинические задачи: ставили диагнозы и назначали план обследования. На втором — показывали, как применяют знания на практике. В частности, будущие врачи проводят трепанацию, сшивают сосуды головного мозга, а также демонстрируют техники спинальной микрохирургии. Все "операции" проходят на 3D-моделях, которые полностью имитируют кости черепа человека, вены и капилляры.

"Мы формируем кадровый резерв из молодых дарований, которые в будущем станут нейрохирургами. Победители будут проходить у нас стажировку, участвовать в мастер-классах", — отметил руководитель учебно-практического центра ПСПбГМУ Баир Наранов.

На финальном этапе лучшим командам предстоит выполнить хирургическое вмешательство на сонных артериях живых крыс. Победителей ждут подарки, а также возможность пройти обучение у ведущих отечественных нейрохирургов.