Студенческая олимпиада по нейрохирургии стартовала в Петербурге
Студенческая олимпиада по нейрохирургии стартовала в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика Павлова (ПСПбГМУ). Это соревнование 14 сильнейших команд из разных городов России, а также ближнего зарубежья. Для Северной столицы это уникальный опыт, так как подобные соревнования здесь проводятся впервые.
Студенческая олимпиада по нейрохирургии стартовала в Петербурге. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", на первом этапе состязаний студенты решали различные клинические задачи: ставили диагнозы и назначали план обследования. На втором — показывали, как применяют знания на практике. В частности, будущие врачи проводят трепанацию, сшивают сосуды головного мозга, а также демонстрируют техники спинальной микрохирургии. Все "операции" проходят на 3D-моделях, которые полностью имитируют кости черепа человека, вены и капилляры.
"Мы формируем кадровый резерв из молодых дарований, которые в будущем станут нейрохирургами. Победители будут проходить у нас стажировку, участвовать в мастер-классах", — отметил руководитель учебно-практического центра ПСПбГМУ Баир Наранов.
На финальном этапе лучшим командам предстоит выполнить хирургическое вмешательство на сонных артериях живых крыс. Победителей ждут подарки, а также возможность пройти обучение у ведущих отечественных нейрохирургов.
Ранее стало известно, что московские врачи спасли пациента, у которого на полтора часа остановилось сердце. Скорая доставила мужчину во флагманский центр больницы имени В.В. Вересаева в состоянии клинической смерти на фоне острого инфаркта миокарда. Сейчас пациент уже находится под амбулаторным наблюдением. Похожий случай произошёл недавно и в Самаре — там пациент почти час пребывал в состоянии клинической смерти, а когда пришёл в себя, рассказал об ощущениях на "том свете".
Кадр из видео © Телеканал "Санкт-Петербург"