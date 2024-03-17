В Новосибирске врачи спасли младенца с "половиной" сердца

Врачи Национального медицинского центра им. Мешалкина в Новосибирске спасли новорождённого ребёнка с пороком сердца. Патология была обнаружена ещё на 23-й неделе беременности — все врачи советовали отказаться от малыша, так как случай был действительно тяжёлый. Несмотря на рекомендации экспертов, женщина всё же решилась рожать. Об этом рассказали в пресс-службе центра.

"Хирурги за одно вмешательство выполнили несколько радикальных процедур, в результате которых полностью воссоздали недостающие второй желудочек, клапан и главный сосуд", — добавили в сообщении.

После операции ребёнок провёл в реанимации ещё две недели, однако затем пришёл в себя и был переведён в обычную палату. Через месяц малышу стало лучше: нормализовались показатели сердечно-лёгочной деятельности. Сейчас ребёнок со своей мамой уже дома знакомится с миром и учится жить.