"Выключили и включили": Россиянин рассказал, каково это — провести час на "том свете" и вернуться

В самарской больнице имени В.Д. Середавина реанимировали пациента Андрея Вожева, который был доставлен с сердечным приступом и впал в кому прямо в приёмном покое. Мужчина 50 минут пребывал в состоянии клинической смерти, а когда пришёл в себя, рассказал об ощущениях на "том свете".

"Никакого света в конце тоннеля не было. Как будто меня выключили и включили. Открыл глаза — увидел медсестру", — приводит kp.ru слова 50-летнего Вожева.

"Воскресившие" мужчину врачи говорят, что главное чудо заключается в том, что после таких длительных реанимационных мероприятий Андрей смог сохранить ментальные и когнитивные способности. Зачастую в подобных случаях пациенты становятся глубокими инвалидами. Всё из-за того, что при клинической смерти мозг испытывает острую нехватку кислорода.

