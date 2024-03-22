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22 марта, 16:15

"Выключили и включили": Россиянин рассказал, каково это — провести час на "том свете" и вернуться

Самарские врачи спасли пациента, пережившего 50 минут клинической смерти

Переживший 50 минут клинической смерти Андрей Вожев. Обложка © VK / Министерство здравоохранения Самарской области

Переживший 50 минут клинической смерти Андрей Вожев. Обложка © VK / Министерство здравоохранения Самарской области

В самарской больнице имени В.Д. Середавина реанимировали пациента Андрея Вожева, который был доставлен с сердечным приступом и впал в кому прямо в приёмном покое. Мужчина 50 минут пребывал в состоянии клинической смерти, а когда пришёл в себя, рассказал об ощущениях на "том свете".

"Никакого света в конце тоннеля не было. Как будто меня выключили и включили. Открыл глаза — увидел медсестру", — приводит kp.ru слова 50-летнего Вожева.

"Воскресившие" мужчину врачи говорят, что главное чудо заключается в том, что после таких длительных реанимационных мероприятий Андрей смог сохранить ментальные и когнитивные способности. Зачастую в подобных случаях пациенты становятся глубокими инвалидами. Всё из-за того, что при клинической смерти мозг испытывает острую нехватку кислорода.

К слову, случай Андрея — не единственный за последнее время. Ранее Life.ru сообщал, что московские врачи спасли пациента, у которого на полтора часа остановилось сердце. Скорая доставила мужчину во флагманский центр больницы имени В.В. Вересаева в состоянии клинической смерти на фоне острого инфаркта миокарда. Сейчас пациент уже находится под амбулаторным наблюдением.

"Риски сохраняются": Врач прокомментировал спасение пациента после полуторачасовой остановки сердца
"Риски сохраняются": Врач прокомментировал спасение пациента после полуторачасовой остановки сердца
Наталья Исакова
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