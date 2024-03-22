"Риски сохраняются": Врач прокомментировал спасение пациента после полуторачасовой остановки сердца

Действия московских врачей, спасших мужчину после полуторачасовой остановки сердца, были поистине на высоте. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился главный врач флагманского медицинского центра "Будь здоров на Рязанском проспекте" Леонид Карев. Он отметил, что в случае с такими тяжёлыми пациентами исход во многом зависит от опыта, скорости, слаженности работы всей медицинской бригады.

Объём поражения коронарного русла становится известен только после коронарографии, которая проводится как диагностическая и переходит в лечебную — стентирование. Это процедура, во время которой в зависимости от повреждения миокарда могут наступать такие события. И от опыта, скорости, слаженности работы команды сердечно-сосудистых хирургов, анестезиологов, операционных сестёр, сестёр-анестезисток и, конечно же, умения использовать технические возможности, что и было на высоте в данном случае.

При этом на сегодняшний день в медицинской практике этот случай нельзя назвать уникальным, подчеркнул собеседник Life.ru. Он добавил, что даже после того, как пациента удалось спасти, риски всё же сохраняются. В частности, нарушено мозговое кровообращение, а значит, могут быть проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы. Такой пациент, по словам Карева, должен регулярно проходить обследования у терапевта и кардиолога.