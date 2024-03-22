В Москве спасли пациента, у которого на полтора часа остановилось сердце

Московские врачи спасли пациента, у которого на полтора часа остановилось сердце. Скорая доставила мужчину во флагманский центр больницы имени В.В. Вересаева в состоянии клинической смерти на фоне острого инфаркта миокарда. Благодаря слаженной работе более чем 20 врачей пациента удалось спасти.

"В общей сложности он пребывал в состоянии клинической смерти в течение полутора часов", — сообщили в правительстве Москвы.

В течение суток после операции мужчина находился в реанимации, и уже через четыре дня после остановки сердца пациент в стабильном состоянии был переведён в обычную палату, где продолжил восстановление и реабилитацию. Сейчас он уже выписан из стационара.