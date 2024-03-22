Регион

Уведомления отключены

22 марта, 09:07

В Москве спасли пациента, у которого на полтора часа остановилось сердце

Московские врачи спасли пациента, у которого на полтора часа остановилось сердце. Скорая доставила мужчину во флагманский центр больницы имени В.В. Вересаева в состоянии клинической смерти на фоне острого инфаркта миокарда. Благодаря слаженной работе более чем 20 врачей пациента удалось спасти.

"В общей сложности он пребывал в состоянии клинической смерти в течение полутора часов", сообщили в правительстве Москвы.

В течение суток после операции мужчина находился в реанимации, и уже через четыре дня после остановки сердца пациент в стабильном состоянии был переведён в обычную палату, где продолжил восстановление и реабилитацию. Сейчас он уже выписан из стационара.

Врачи спасли "ребёнка-амфибию" из Подмосковья, прожившего с жабрами 4 года
Врачи спасли "ребёнка-амфибию" из Подмосковья, прожившего с жабрами 4 года

А ранее Life.ru рассказывал, как новосибирские врачи спасли новорождённого ребёнка с пороком сердца: у малыша недоставало почти половины органа. В ходе операции были воссозданы недостающие второй желудочек, клапан и главный сосуд.

Обложка ©

Freepik.com/peoplecreations

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Здоровье
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров