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Врачи спасли "ребёнка-амфибию" из Подмосковья, прожившего с жабрами 4 года

Подмосковные врачи удалили врождённые жабры с шеи 4-летнего ребёнка

18 марта, 08:23
Врачи прооперировали ребёнка с жабрами. Обложка © Минздрав Московской области

Врачи прооперировали ребёнка с жабрами. Обложка © Минздрав Московской области

В Московской области врачи успешно удалили новообразование в виде жабр с шеи ребёнка, недуг появился у него ещё в утробе матери. Об этом пишет Минздрав региона и публикует фото.

Врачи прооперировали ребёнка с жабрами. Обложка © Минздрав Московской области

Врачи прооперировали ребёнка с жабрами. Обложка © Минздрав Московской области

Врачи прооперировали ребёнка с жабрами. Обложка © Минздрав Московской области

Врачи прооперировали ребёнка с жабрами. Обложка © Минздрав Московской области

Родители четырёхлетнего малыша обратились в Видновскую больницу. Маленький пациент страдал очень редкой врождённой патологией, у него на шее были жабры. Обычно в процессе эмбрионального развития жаберные щели у будущего младенца заращиваются, но если этого не происходит, то образуется свищ, а затем киста.

"В стенках врождённых кист шеи могут выявляться мышечные волокна, частицы хряща, части слизистых желёз и крайне редко — рудимент жаберной дуги в виде кости", пояснила завотделением детской хирургии Виктория Жиронкина.

Подмосковные врачи провели операцию, которая длилась несколько часов, чтобы удалить новообразование. Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо и уже выписан.

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Ранее сообщалось, что врачи Национального медицинского центра им. Мешалкина в Новосибирске спасли новорождённого ребёнка с пороком сердца. Патология была обнаружена ещё на 23-й неделе беременности — все врачи советовали отказаться от малыша, так как случай был тяжёлый. Несмотря на это, женщина всё же решилась рожать. Младенца прооперировали, сейчас он идёт на поправку.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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