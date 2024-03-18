Врачи спасли "ребёнка-амфибию" из Подмосковья, прожившего с жабрами 4 года Подмосковные врачи удалили врождённые жабры с шеи 4-летнего ребёнка 18 марта, 08:23 Врачи прооперировали ребёнка с жабрами. Обложка © Минздрав Московской области

В Московской области врачи успешно удалили новообразование в виде жабр с шеи ребёнка, недуг появился у него ещё в утробе матери. Об этом пишет Минздрав региона и публикует фото.

Врачи прооперировали ребёнка с жабрами. Обложка © Минздрав Московской области

Врачи прооперировали ребёнка с жабрами. Обложка © Минздрав Московской области

Родители четырёхлетнего малыша обратились в Видновскую больницу. Маленький пациент страдал очень редкой врождённой патологией, у него на шее были жабры. Обычно в процессе эмбрионального развития жаберные щели у будущего младенца заращиваются, но если этого не происходит, то образуется свищ, а затем киста.

"В стенках врождённых кист шеи могут выявляться мышечные волокна, частицы хряща, части слизистых желёз и крайне редко — рудимент жаберной дуги в виде кости", — пояснила завотделением детской хирургии Виктория Жиронкина.

Подмосковные врачи провели операцию, которая длилась несколько часов, чтобы удалить новообразование. Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо и уже выписан.

Ранее сообщалось, что врачи Национального медицинского центра им. Мешалкина в Новосибирске спасли новорождённого ребёнка с пороком сердца. Патология была обнаружена ещё на 23-й неделе беременности — все врачи советовали отказаться от малыша, так как случай был тяжёлый. Несмотря на это, женщина всё же решилась рожать. Младенца прооперировали, сейчас он идёт на поправку.

Авторы Татьяна Миссуми