Подмосковные хирурги выкачали литр гноя из лёгких пациента с запущенной пневмонией
Врачи Долгопрудненской больницы спасли мужчину с литром гноя в лёгких
Врачи Долгопрудненской больницы спасли мужчину с литром гноя в лёгких. Обложка © Министерство здравоохранения Московской области
В Долгопрудном врачи спасли мужчину с литром гноя в лёгких. Выяснилось, что к таким жутким последствиям привела ранее запущенная инфекционная пневмония, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
33-летний пациент обратился в больницу с жалобами на кашель с мокротой, боль в грудной клетке, одышку и повышенную температуру. Врачи обнаружили у него большое количество жидкости и гноя в плевральной полости, поэтому произошло сжатие правого лёгкого.
"В экстренном порядке мы выполнили дренирование плевральной полости с выделением почти литра гноя. После пациенту была проведена антибактериальная терапия", — рассказал заведующий хирургическим отделением Сергей Лисин.
Уже спустя пару дней пациенту стало намного лучше. А результаты контрольной рентгенограммы показали расправление лёгкого. Сейчас мужчине ничего не угрожает, его отправили на амбулаторное лечение.
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