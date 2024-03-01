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1 марта, 13:29

Подмосковные хирурги выкачали литр гноя из лёгких пациента с запущенной пневмонией

Врачи Долгопрудненской больницы спасли мужчину с литром гноя в лёгких

Врачи Долгопрудненской больницы спасли мужчину с литром гноя в лёгких. Обложка © Министерство здравоохранения Московской области

Врачи Долгопрудненской больницы спасли мужчину с литром гноя в лёгких. Обложка © Министерство здравоохранения Московской области

В Долгопрудном врачи спасли мужчину с литром гноя в лёгких. Выяснилось, что к таким жутким последствиям привела ранее запущенная инфекционная пневмония, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

33-летний пациент обратился в больницу с жалобами на кашель с мокротой, боль в грудной клетке, одышку и повышенную температуру. Врачи обнаружили у него большое количество жидкости и гноя в плевральной полости, поэтому произошло сжатие правого лёгкого.

"В экстренном порядке мы выполнили дренирование плевральной полости с выделением почти литра гноя. После пациенту была проведена антибактериальная терапия", — рассказал заведующий хирургическим отделением Сергей Лисин.

Уже спустя пару дней пациенту стало намного лучше. А результаты контрольной рентгенограммы показали расправление лёгкого. Сейчас мужчине ничего не угрожает, его отправили на амбулаторное лечение.

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А ранее Life.ru рассказывал, что врачи спасли пациентку с "хвостом" в Москве. Выяснилось, что отросток — кистозное образование, которое проросло из органов малого таза в мягкие ткани ягодицы. Кроме того, у женщины нашли миому матки. Медикам пришлось сделать две операции, чтобы её жизнь стала полноценной.

Александра Мышляева
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