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Большой живот двухлетнего малыша оказался смертельно опасной опухолью

В Подмосковье врачи спасли двухлетнего ребёнка, страдавшего лимфангиомой живота

16 февраля, 15:05
В Подмосковье врачи удалили двухлетнему ребёнку опухоль объёмом три литра. Обложка © Shutterstock

В Подмосковье врачи удалили двухлетнему ребёнку опухоль объёмом три литра. Обложка © Shutterstock

В Московской области врачи удалили огромную опухоль из живота двухлетнего ребёнка, которая сдавила ему внутренние органы и могла привести к смерти. Об этом сообщает Минздрав региона.

Родители заподозрили неладное, когда живот сына начал резко увеличиваться в размерах, а сам мальчик стал жаловаться на неприятные ощущения. Семья обратилась в подмосковный Центр охраны материнства и детства (МОЦОМД). Врачи нашли у малыша лимфангиому брюшной полости — новообразование из изменённых лимфатических сосудов с жидкостью внутри.

"Во время операции мы удалили опухоль, занимавшую 2/3 живота. Образование было настолько огромным, что сдавливало соседние органы, мешая им нормально функционировать. Объём лимфатической жидкости составил три литра", уточнил завотделением детской хирургии МОЦОМД Владимир Трунов.

Сейчас мальчика уже выписали, он проходит этап восстановления в домашних условиях. Его здоровью больше ничто не угрожает, добавил Трунов.

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Ранее сообщалось, что медики окружной больницы в Ямало-Ненецком автономном округе спасли подростка, который случайно вдохнул канцелярский гвоздь. Острый конец железки удалось захватить щипцами и извлечь из бронхов во время операции.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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