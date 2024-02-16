Большой живот двухлетнего малыша оказался смертельно опасной опухолью В Подмосковье врачи спасли двухлетнего ребёнка, страдавшего лимфангиомой живота 16 февраля, 15:05 В Подмосковье врачи удалили двухлетнему ребёнку опухоль объёмом три литра. Обложка © Shutterstock

В Московской области врачи удалили огромную опухоль из живота двухлетнего ребёнка, которая сдавила ему внутренние органы и могла привести к смерти. Об этом сообщает Минздрав региона.

Родители заподозрили неладное, когда живот сына начал резко увеличиваться в размерах, а сам мальчик стал жаловаться на неприятные ощущения. Семья обратилась в подмосковный Центр охраны материнства и детства (МОЦОМД). Врачи нашли у малыша лимфангиому брюшной полости — новообразование из изменённых лимфатических сосудов с жидкостью внутри.

"Во время операции мы удалили опухоль, занимавшую 2/3 живота. Образование было настолько огромным, что сдавливало соседние органы, мешая им нормально функционировать. Объём лимфатической жидкости составил три литра", — уточнил завотделением детской хирургии МОЦОМД Владимир Трунов.

Сейчас мальчика уже выписали, он проходит этап восстановления в домашних условиях. Его здоровью больше ничто не угрожает, добавил Трунов.

Ранее сообщалось, что медики окружной больницы в Ямало-Ненецком автономном округе спасли подростка, который случайно вдохнул канцелярский гвоздь. Острый конец железки удалось захватить щипцами и извлечь из бронхов во время операции.

Авторы Татьяна Миссуми