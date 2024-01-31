Подросток из ЯНАО случайно вдохнул гвоздь и оказался на операционном столе

Медики окружной больницы в Ямало-Ненецком автономном округе спасли подростка, который случайно вдохнул канцелярский гвоздь, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Мальчик был доставлен в окружную больницу, где ему сделали томографию и рентгенографию. Результаты процедур показали, что гвоздик находится в правом бронхе. Врачи приняли решение провести операцию. Острый конец железки удалось захватить щипцами и извлечь.

Операцию провели заведующий эндоскопическим отделением Игорь Бабин, врачи-эндоскописты Евгения Петрачук и Татьяна Горохова. Медики отметили, что ребёнку повезло, так как острая часть гвоздика не изменила своё направление, что привело бы к повреждению стенок бронхов.