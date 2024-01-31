Регион

Уведомления отключены

31 января, 16:27

Подросток из ЯНАО случайно вдохнул гвоздь и оказался на операционном столе

Врачи в Салехарде извлекли канцелярский гвоздь из бронхов подростка

Медики окружной больницы в Ямало-Ненецком автономном округе спасли подростка, который случайно вдохнул канцелярский гвоздь, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Мальчик был доставлен в окружную больницу, где ему сделали томографию и рентгенографию. Результаты процедур показали, что гвоздик находится в правом бронхе. Врачи приняли решение провести операцию. Острый конец железки удалось захватить щипцами и извлечь.

В Крыму спасли юного "шмеля" из детсада "Василёк", который проглотил иголку
В Крыму спасли юного "шмеля" из детсада "Василёк", который проглотил иголку

Операцию провели заведующий эндоскопическим отделением Игорь Бабин, врачи-эндоскописты Евгения Петрачук и Татьяна Горохова. Медики отметили, что ребёнку повезло, так как острая часть гвоздика не изменила своё направление, что привело бы к повреждению стенок бронхов.

Ранее Лайф рассказывал, как ребёнок во время игры проглотил монету. Мальчик сразу сообщил родителям об инциденте и они повезли его в больницу, что было правильным решением.

Обложка ©

Unsplash / Jafar Ahmed

Владимир Озеров
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Ямало-Ненецкий автономный округ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров