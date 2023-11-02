В Крыму спасли юного "шмеля" из детсада "Василёк", который проглотил иголку

В Керчи воспитанник детского сада "Василёк", оставшись без присмотра, проглотил найденную на полу иглу. Об этом сообщает "Mash на волне".

По данным телеграм-канала, в группе готовились к праздничному представлению, а мальчик, которому роли не досталось, немного заскучал. Тоску развеяла обнаруженная на ковре игла. Идея игры тут же возникла сама собой: мальчуган начал бегать по комнате с находкой во рту, как бы изображая пчелу. В чаду кутежа ребёнок случайно проглотил иглу, но взрослым сперва рассказывать не стал, а когда решился, ему даже не поверили.

Все точки над "i" расставил рентген: иголка действительно была внутри детского организма. Чтобы извлечь инородный предмет, мальчика свозили в больницу в Симферополе. Сейчас с ним всё хорошо.