В Крыму спасли юного "шмеля" из детсада "Василёк", который проглотил иголку
"Mash на волне": В Керчи ребёнок проглотил иглу во время игры в детсаду
В Керчи воспитанник детского сада "Василёк", оставшись без присмотра, проглотил найденную на полу иглу. Об этом сообщает "Mash на волне".
По данным телеграм-канала, в группе готовились к праздничному представлению, а мальчик, которому роли не досталось, немного заскучал. Тоску развеяла обнаруженная на ковре игла. Идея игры тут же возникла сама собой: мальчуган начал бегать по комнате с находкой во рту, как бы изображая пчелу. В чаду кутежа ребёнок случайно проглотил иглу, но взрослым сперва рассказывать не стал, а когда решился, ему даже не поверили.
Все точки над "i" расставил рентген: иголка действительно была внутри детского организма. Чтобы извлечь инородный предмет, мальчика свозили в больницу в Симферополе. Сейчас с ним всё хорошо.
А ранее Лайф писал, что в Ступине врачи оказали помощь девятилетнему пациенту, который засунул в ухо шашку. Родители привезли его в больницу с сильной болью в слуховом проходе. Оказалось, мальчик попытался вытащить инородный предмет самостоятельно и ещё глубже протолкнул его внутрь.