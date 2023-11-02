Подмосковные врачи вынули шашку из уха 9-летнего пациента

Ступинские врачи оказали помощь девятилетнему пациенту, который засунул в ухо походную шашку. Родители привезли его в больницу с сильной болью в слуховом проходе. Оказалось, мальчик попытался вытащить инородный предмет самостоятельно и ещё глубже протолкнул его внутрь.

Та самая походная шашка, которую засунул в ухо юный житель Подмосковья. Фото предоставлено Лайфу Ступинской больницей

"С одной стороны инородное тело шаровидное, с другой стороны — небольшая палочка, которая была направлена в сторону барабанной перепонки и могла повредить структуру среднего уха. К счастью, всё обошлось", — рассказал заведующий отоларингологическим отделением Сергей Шарков.

К слову, специалисты категорически не рекомендуют самостоятельно доставать из уха инородные тела: так можно протолкнуть их ещё глубже. Кроме того, всегда есть опасность повреждения барабанной перепонки, что может привести к лишению слуха. В подобных случаях следует сразу обращаться за медицинской помощью — и никакой самодеятельности.