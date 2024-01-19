В Башкирии ребёнок проглотил монету во время игры

В Башкирии врачи спасли пятилетнего ребёнка, проглотившего монету. Инцидент произошёл, когда ребёнок играл с металлическими денежными знаками, рассказал главный врач детской больницы города Салавата Алик Янышев.

Рентгеновский снимок ребёнка, проглотившего монету в Башкирии. Фото © VK / Алик Янышев

"В детскую больницу города Салават поступил ребёнок пяти лет. Играя монетами, одну из них он проглотил, о чём сразу же сообщил родителям. Мальчика повезли в больницу, что было правильным решением", — написал доктор на своей странице VK.

Хирург Фаниль Валишин и эндоскопист Илюза Халикова экстренно провели рентген органов грудной клетки и брюшной полости и обнаружили проглоченную монету в проекции пищевода. Затем под общим обезболиванием медики извлекли инородный предмет. Мальчика выписали из больницы уже на следующий день.

Янышев призвал в подобных случаях не пытаться удалить предмет с помощью пальцев или вызвать рвоту, так как это может стать причиной вдыхания инородного тела, особенно у маленьких детей. А попытки протолкнуть застрявший комок с помощью плотной и жёсткой пищи грозят повреждением пищевода и дальнейшим воспалением. Поэтому лучший выход из таких ситуаций — немедленно обратиться за медицинской помощью.