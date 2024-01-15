Врач рассказала, как помочь самому себе, если подавился, а рядом никого нет

Если вы подавились, а рядом никого нет, то прежде всего надо постараться успокоиться и начать интенсивно кашлять. Такой совет дала врач-профилактик Эвелина Овнанян.

"Если вы подавились и рядом никого нет, первое, что необходимо сделать, это начать кашлять. Основной защитный механизм нашего организма поможет в случае частичной закупорки дыхательных путей", — отметила она в беседе с NEWS.ru.

Эксперт подчеркнула, что кашлять необходимо интенсивно, а для усиления эффекта лучше согнуться. При этом подавлять позывы или стараться достать застрявший предмет пальцами нельзя. Если кашель не помогает, то остаётся полторы минуты на то, чтобы прибегнуть к другому способу, отметила специалист.

По словам доктора, надо перегнуться через узкую поверхность, например, спинку стула, так, чтобы живот находился над линией перегиба. При этом важно расслабить ноги и резко навалиться на предмет. Давление из живота через диафрагму в лёгкие вытолкнет инородное тело.

Кроме того, Овнанян рассказала про приём Геймлиха: необходимо сжать руку в кулак, приложить немного выше пупка большим пальцем к животу, накрыть кулак другой рукой и сделать пять резких надавливаний на себя и вверх. Специалист подчеркнула, что такой способ наиболее эффективен, когда его применяет другой человек, который находится сзади.

"А вообще, если вы понимаете, что серьёзно подавились, пока кашляете, откройте дверь, наберите 112, выйдите на лестничную площадку и звоните соседям в дверь", — заключила врач-профилактик.