Годовалая девочка попала в реанимацию в тяжёлом состоянии из-за огурца

В Санкт-Петербурге маленькая девочка оказалась в больнице в тяжёлом состоянии из-за съеденного огурца. Как рассказали её родители, годовалый ребёнок подавился овощем во время ужина.

"Девочку 2022 года рождения доставили в больницу с застрявшим в дыхательных путях огурцом. Ребёнок посинел и задыхался", — сообщил источник РЕН ТВ.

По словам источника, младенца доставили в больницу с застрявшим в дыхательных путях овощем, малютка задыхалась и посинела. Сейчас состояние девочки оценивается как тяжёлое.