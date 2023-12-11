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11 декабря, 10:06

Годовалая девочка попала в реанимацию в тяжёлом состоянии из-за огурца

В Петербурге годовалая девочка оказалась в реанимации, подавившись огурцом

В Санкт-Петербурге маленькая девочка оказалась в больнице в тяжёлом состоянии из-за съеденного огурца. Как рассказали её родители, годовалый ребёнок подавился овощем во время ужина.

"Девочку 2022 года рождения доставили в больницу с застрявшим в дыхательных путях огурцом. Ребёнок посинел и задыхался", — сообщил источник РЕН ТВ.

По словам источника, младенца доставили в больницу с застрявшим в дыхательных путях овощем, малютка задыхалась и посинела. Сейчас состояние девочки оценивается как тяжёлое.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Екатеринбурге двухлетний мальчик попал в реанимацию после отравления метадоном родителей. В какой-то момент взрослые ушли в магазин и оставили сына дома, а когда вернулись, заметили странности в его поведении.

Обложка ©

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Александра Мышляева
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