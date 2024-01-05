Житель Подмосковья чуть не умер из-за проглоченной в Новый год рыбной кости

В Подмосковье спасли 44-летнего мужчину, в гортани у которого застряла рыбная кость. Мужчина четыре дня ходил с болями в горле, сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, инцидент произошёл во время новогоднего застолья в Долгопрудном, куда мужчина приехал отмечать праздник с семьёй. Пострадавший ел рыбу, когда начал чувствовать боль при глотании. Боли усиливались в течение четырёх дней, и житель Подмосковья решил обратиться к медикам.

Хирурги обследовали мужчину, обнаружив в его гортани застрявшую рыбную кость. Им удалось достать её из горла, не допустив попадания кости в дыхательные пути. В настоящее время пострадавший госпитализирован в Долгопрудненскую больницу.