Регион

Уведомления отключены

5 января, 14:01

Житель Подмосковья чуть не умер из-за проглоченной в Новый год рыбной кости

В Подмосковье спасли мужчину, подавившегося рыбной костью в Новый год

В Подмосковье спасли 44-летнего мужчину, в гортани у которого застряла рыбная кость. Мужчина четыре дня ходил с болями в горле, сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, инцидент произошёл во время новогоднего застолья в Долгопрудном, куда мужчина приехал отмечать праздник с семьёй. Пострадавший ел рыбу, когда начал чувствовать боль при глотании. Боли усиливались в течение четырёх дней, и житель Подмосковья решил обратиться к медикам.

Хирурги обследовали мужчину, обнаружив в его гортани застрявшую рыбную кость. Им удалось достать её из горла, не допустив попадания кости в дыхательные пути. В настоящее время пострадавший госпитализирован в Долгопрудненскую больницу.

Чипсы едва не отправили на тот свет геймера из Москвы, но рядом оказался бывший спасатель
Чипсы едва не отправили на тот свет геймера из Москвы, но рядом оказался бывший спасатель

Ранее Лайф писал, что в московском компьютерном клубе iZiPlay геймер подавился чипсами и начал задыхаться, на помощь ему пришёл сотрудник заведения. Оказалось, что работник когда-то отучился на спасателя. Оперативно среагировав, мужчина спас геймера от удушья.

Обложка ©

Pixabay

Ян Поланин
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров